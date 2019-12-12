МВД Белоруссии отказалось считать незаконным призыв изгнать «москалей», появившийся на одном из плакатов на митинге 6 октября в Минске. Об этом сообщает агенство REGNUM.

Речь идет о плакате с надписью «Ты бяжи маскаль пракляты с беларускай нашай хаты — ты бяжы аж да крямля меней будзе маскаля!» («Ты беги, москаль проклятый, с белорусской нашей хаты — ты беги аж до Кремля, меньше будет москаля!»). Он появился на пикете по сбору подписей за выдвижение кандидатов в депутаты нижней палаты парламента Белоруссии.

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Автор обращения в правоохранительные органы заявил, что призыв был направлен на «возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». «При этом нельзя не отметить, что содержание данного плаката направлено против братского русского народа и нашего общего Союзного государства», — говорилось в заявлении.

Тем не менее, МВД Белоруссии после рассмотрения обращения отказалось проводить проверку. Там пришли к выводу, что в действиях гражданина, который держал плакат на пикете, отсутствует состав преступления по статьей 130 Уголовного кодекса Белоруссии («Разжигание вражды или розни»), поскольку слово «москаль» не относится к определенной национальности.

7 и 8 декабря в Минске состоялись стихийные митинги против углубленной интеграции Белоруссии с Россией. В частности, участники акций выкрикивали такие лозунги как «Жыве Беларусь!» («Да здравствует Белоруссия!»), «Ніякіх саюзаў з імперскай Расіяй!» («Никаких союзов с имперской Россией!») и «Незалежнасць!» («Независимость!»).

В 2018 году суд Центрального района Минска признал использование слогана «Кто не скачет — тот москаль!» незаконным. «Произнесение этих слов, которые одновременно могут сопровождаться действиями или явлениями, считается экстремизмом», — было сказано в решении суда.

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