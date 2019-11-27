Орешкин заявил о страхе бизнеса зарабатывать больше денег

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что российские предприниматели боятся наращивать производительность труда и прибыль из-за повышенного внимания контролирующих органов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, чтобы предприниматели не боялись визитов контролеров и силовиков, в России нужно формировать уважительное отношение к высоким прибылям бизнеса.

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Орешкин рассказал о случае на предприятии в одном из регионов России, куда приехали специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. Они, в частности, предложили акционеру шаги по сокращению производственных процессов и повышению эффективности, но тот ответил отказом.

Министр пояснил, что повышение производительности приведет к росту прибыли, а рост прибыли в свою очередь может спровоцировать визиты контролеров и просьбы региональных властей профинансировать тот или иной проект.

«Нам в стране нужно воспитать понимание, что прибыль, которая есть у предпринимателей, у предприятий, — это большим трудом заработанное, не то, что дано свыше, само пришло», — подчеркнул глава Минэкономразвития.

Ранее Орешкин заявил, что показатели индекса настроений малого бизнеса не так уж плохи, но для роста показателей необходимо обеспечить увеличение спроса. По его подсчетам, в текущем году экономика недосчитается не менее триллиона рублей.

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