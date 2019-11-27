Экономика
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Раскрыты детали решения суда по газовому спору с Украиной
Геи обвинили Собчак в невежестве и поучили ее нормам общения
Путин обнял зарыдавшую бабушку
В сети нашли карту московского метро протяженностью 143 тысячи километров 
Российский губернатор описал дела в регионе фразой «красть больше нечего»
Шнуров потребовал от министра просвещения показать успехи сварщиков
Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии
Украинец из «Зенита» рассказал о реакции фанатов на его уход из сборной
Умер создатель антологии «Гей-комикс»
В Индии назвали главный «недостаток» Т-90С
Новости партнеров

Орешкин заявил о страхе бизнеса зарабатывать больше денег

Перейти в «Мою Ленту»
Максим Орешкин
Максим Орешкин

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что российские предприниматели боятся наращивать производительность труда и прибыль из-за повышенного внимания контролирующих органов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, чтобы предприниматели не боялись визитов контролеров и силовиков, в России нужно формировать уважительное отношение к высоким прибылям бизнеса.

Орешкин рассказал о случае на предприятии в одном из регионов России, куда приехали специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. Они, в частности, предложили акционеру шаги по сокращению производственных процессов и повышению эффективности, но тот ответил отказом.

Министр пояснил, что повышение производительности приведет к росту прибыли, а рост прибыли в свою очередь может спровоцировать визиты контролеров и просьбы региональных властей профинансировать тот или иной проект.

«Нам в стране нужно воспитать понимание, что прибыль, которая есть у предпринимателей, у предприятий, — это большим трудом заработанное, не то, что дано свыше, само пришло», — подчеркнул глава Минэкономразвития.

Ранее Орешкин заявил, что показатели индекса настроений малого бизнеса не так уж плохи, но для роста показателей необходимо обеспечить увеличение спроса. По его подсчетам, в текущем году экономика недосчитается не менее триллиона рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль
Российские власти объяснили депрессию бизнеса
Перед российским бизнесом замаячили трудные времена
Уходящий от налогов российский бизнес попросили простить
Другие материалы рубрики
Экономика00:01Сегодня

Сыграли в черную

Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться
15:04Сегодня

Дерипаска остался европейским гражданином

14:24Сегодня

В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике

14:18Сегодня

Путин открыл главную мегатрассу России

Экономика09:3726 ноября
Здание Рейхстага

За поддержкой в Бундестаг

Помогут ли германские парламентарии в борьбе за недвижимость в Москве
13:18Сегодня

«Газпром» окончательно проиграл «Нафтогазу Украины»

12:51Сегодня

Американская экономика установила новый рекорд

11:58Сегодня

Немецкий автогигант пообещал массовые увольнения

Экономика09:3426 ноября

Три пенсии вместо одной

Как разобраться в пенсионной системе и начать откладывать на старость
11:17Сегодня

Россияне передумали работать в офисе

10:56Сегодня

Российского миллиардера лишили европейского гражданства

10:05Сегодня

Мост через Лену построят в самом узком месте

Россия
Российский губернатор описал дела в регионе фразой «красть больше нечего»
«Я отказываюсь молча хоронить детей»
Россиян лишают импортных лекарств. Без них не выживут тысячи тяжелобольных людей
Двое детей умерли из-за таинственного вещества в Крыму
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
Кремль допустил отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже
«Сделать прическу» у Насти — значит красиво завязать платочек. Потому что волос после химиотерапии у девочки не осталось.Это ее последний шанс
Семилетнюю Настю спасет только импортное лекарство. Нужна ваша помощь
В России второклассница покончила с собой после переписки с взрослым мужчиной
Все материалы
Мир
Раскрыт план Макрона стать самым главным в Европе
Лейтенант Принцип
Как Южная Корея заменила одного диктатора другим: он давил людей танками, но был помилован
Президенту Филиппин подарили самую точную российскую винтовку
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
Россия сделала предложение США по последнему ракетному договору
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
Военные США поддержали интервенцию в другие страны
Все материалы
Бывший СССР
Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии
Нация на костях
Как голод 30-х годов помогает украинским президентам удерживать власть
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным тет-а-тет
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
Адвокат украинских моряков объяснил продление расследования в России
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Президент Литвы дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
Все материалы
Экономика
Орешкин заявил о страхе бизнеса зарабатывать больше денег
Сыграли в черную
Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться
Дерипаска остался европейским гражданином
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике
Здание РейхстагаЗа поддержкой в Бундестаг
Помогут ли германские парламентарии в борьбе за недвижимость в Москве
Путин открыл главную мегатрассу России
Все материалы
Силовые структуры
Мотивом суицида 23-летней следовательницы из Сочи назвали изнасилование коллегой
«Она считала себя позором семьи, а не жертвой урода»
Молодая следовательница покончила с собой. Родные говорят, что ее изнасиловал коллега
Раскрыта личность готовившего госпереворот в России террориста
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Отец погибшей девочки напал на ее лечащего врача
Криминальные узы
Российские Бонни и Клайд годами грабили банки. Они бросались под пули, спасая друг друга
Раскрыта причина массовой драки дворников в Москве
Все материалы
Наука и техника
В Индии назвали главный «недостаток» Т-90С
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Дрифт украинского Т-80БВ попал на видео
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
На МКС сломались все туалеты
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Россия назвала конкурентов C-400
Все материалы
Спорт
Российская легкая атлетика оказалась под угрозой новых санкций
Тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью«Они никогда не сдаются»
Дебют Моуринью, спасение «Ливерпуля» и победа «Сити» — главные события тура АПЛ
Чемпионку мира Ласицкене лишили турнира в Великобритании
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
Стране грозит запрет на участие во всех международных соревнованиях на четыре года
Футболист «Зенита» вспомнил об игре в футбол под пулями
Деонтей Уайлдер«Для победы мне нужно две секунды»
Уайлдер вновь уложил соперника. Чемпион нокаутировал 107-килограммового кубинца
Стала известна дата второго боя Уайлдера и Фьюри
Все материалы
Культура
Появились новые подробности о смерти 28-летней кей-поп-звезды Гу Хары
Руководство по обнаженке
К чему приведут новые правила съемок секса в кино
Назван фильм с наибольшим шансом получить «Оскар»
Мистика, да и только
Этот российский фильм стоил полмиллиарда. Почему зрители отказались его смотреть?
35-летний актер из «Орудия смерти: Город костей» уехал в Китай и умер на съемках
Владимир МединскийМифы Министерства культуры
Что происходит с цензурой и российским кино на словах и на самом деле
В «Гоголь-центре» обнаружили искалеченного сотрудника
Все материалы
Интернет и СМИ
Россиян атаковали мошенники во время глобальной интернет-распродажи
Великое советское завтра
 
Самый популярный блогер мира смутился из-за попавших в сеть подростковых фото
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Российская журналистка скончалась после изнурительной болезни
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
В Apple признали Крым российским
Все материалы
Ценности
Ариана Гранде показала настоящие волосы и удивила фанатов
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
Невесту пристыдили за демонстрацию кольца в форме гроба
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
В «Авиапарке» пройдет «Черная пятница»
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Обнаженная 46-летняя бывшая супермодель пожелала поклонникам доброго утра
Все материалы
Путешествия
Ампутацию обеих рук у пострадавшей в аварии в Доминикане россиянки опровергли
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
В Грузии начали выдавать туристам бесплатное вино
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета и попал на видео
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Стало известно о состоянии еще одной пострадавшей в Доминикане россиянки
Все материалы
Из жизни
Рабочие нашли в стене колледжа бутылку с посланием из прошлого века
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Укушенный ядовитой змеей мужчина попытался вызвать подмогу и запутался в адресе
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
Студентка приняла пуму за котенка и забрала домой
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Вагончик американских горок насмерть сбил мужчину на рождественской ярмарке
Все материалы
Лада Веста с «автоматом»: первый тест
Мы поездили на Ладе Весте c трансмиссией CVT
Не нравится электрический пикап от Tesla? Вот пять других!
Низкополигональный Кибертрак и другие грузовики на батарейках
Chery Tiggo 4
Что получится, если взять кого нужно — да и переманить в Китай?
Самый мощный Mercedes
Видео: легендарный 670-сильный SL 65 AMG Black Series — чёрная зависть
Украинский армейский внедорожник получит гражданскую версию
Кроссовер Toyota C-HR в России обновился и подорожал
«АвтоВАЗ» будет собирать автомобили Lada по индивидуальным заказам
Все материалы
Дом
Власти Москвы продадут легендарный памятник архитектуры
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
ВТБ снизил ставки по ипотеке
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Москвич попросил шесть миллионов рублей за месяц проживания в своей квартире
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Россиянин купил квартиру с 600 прописанными и подал в суд на каждого из них
Все материалы
Нацпроекты
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
«Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо»
Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
На Кубани докапитализируют местный Фонд поддержки промышленности
Россиянкам разъяснили их права на использование маткапитала
России предрекли лидерство в циркулярной экономике
Все материалы