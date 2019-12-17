Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин высказался об отмене налогов для малоимущих россиян, передает ТАСС.

Министр назвал идею отмены НДФЛ для малообеспеченных семей позитивной для экономики страны. Так он ответил на вопрос спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

В ноябре 2019 года Валентина Матвиенко заявила, что в правительстве идет дискуссия по поводу освобождения малоимущих семей от уплаты НДФЛ. Она отметила, что сама поддерживает идею, так как «разница в доходах у бедных и богатых очень высока».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также прокомментировал инициативу в ноябре этого года. Он назвал эту тему «очень чувствительной».

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