Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Число россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 миллионов человек или 18 процентов трудоспособного населения. Четверть трудовых доходов граждан не видны для государства. К такому выводу пришли специалисты агентства «Национальные кредитные рейтинги», пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов. При этом если все черные зарплаты перевести в белые, то государство смогло бы снизить ставку НДФЛ с 13 до 11 процентов практически без потерь.

Эксперты отмечают, что в основном люди с черными зарплатами работают в сферах услуг, ремонта и мелкого производства. Государство вряд ли сможет вывести все 13 миллионов из тени, поскольку просто не обладает необходимыми стимулами или мерами административного воздействия, считают они. «Любые попытки установить контроль над выплатами через банковскую систему приведут к обналичиванию всех расчетов в этой сфере», — указывают экономисты.

Оценка количества россиян, которые получают черные зарплаты, проводилась на основании данных Росстата о работающем населении и Федеральной налоговой службы (ФНС) о зарплатах, с которых уплачен НДФЛ. В результате было установлено, что, по данным налоговиков, численность работающих россиян на 22 процента меньше, чем по данным службы статистики — 58,9 миллиона человек против 72,3 миллиона. При этом средняя зарплата в стране, по версии ФНС, на 25 процентов ниже, чем по данным Росстата.

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