России предсказали падение бедности

Уровень бедности в России снизится. По данным Счетной палаты, это произойдет во втором квартале текущего года и будет обусловлено замедлением сокращения роста реальных доходов населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения во втором квартале составило 0,2 процента против 2,5 процента в первом квартале. «Рост уровня бедности в первом квартале и дальнейшее его снижение к четвертому кварталу — типичная ситуация для российской экономики, обусловленная сезонными колебаниями уровня доходов населения», — заключил собеседник агентства. При этом он отметил, что уровень бедности понизится, но не окажется существенно ниже уровня 2018-го.

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Согласно последним данным Росстата, в первом квартале 2019 года уровень бедности в России вырос с 13,9 до 14,3 процента, или на полмиллиона человек. Доходы 20,9 миллиона россиян в начале текущего года оказались ниже прожиточного минимума. В Росстате это объяснили тем, что прожиточный минимум растет быстрее инфляции.

Комментируя эту информацию, глава Минтруда Максим Топилин объяснил рост числа бедных новой методикой подсчета. «Несколько изменилась методика, и Росстат изменил подсчет доходов и расходов. Это повлекло за собой изменение параметров в худшую сторону», — сказал он. При расчете применялась установленная приказом Минтруда величина прожиточного минимума в первом квартале — 10 753 рубля. Также с весны Росстат применяет новую методику подсчета реальных доходов граждан.

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