В мировой экономике нашли безопасный «пузырь»

Опрошенные CNBC аналитики нашли в мировой экономике признаки «пузыря», который, однако, можно назвать безопасным, поскольку он вряд ли «лопнет» в ближайшее время.

Свои предположения они основывают на данных о котировках акций американских технологических компаний. За последние месяцы они существенно прибавили в цене, во многом из-за востребованности их продуктов во время пандемии коронавируса.

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Наиболее яркий пример — бумаги Tesla, стоимость которых называют переоцененной в десятки раз из-за недостаточно убедительных финансовых показателей компании. Из-за этого производителя электромобилей называют главной опасностью для инвесторов.

Некоторые экономисты сравнивают текущую ситуацию с положением на рынке в конце XX века. Тогда глава Федеральной резервной системы (ФРС) Алан Гринспен назвал ситуацию на биржах «иррациональным изобилием». Сейчас многие считают то высказывание предупреждением, поскольку спустя несколько недель роста фондового рынка случился «крах доткомов» — знаменитое падение котировок технологических компаний, разорившее многих инвесторов.

Вместе с тем, сейчас опасность куда меньше. «Я бы сказал, что сейчас мы видим все признаки "пузыря". Но это не значит, что в ближайшее время он "лопнет". Пока это всего лишь ослабление роста, наблюдавшегося последние две недели», — отметил главный инвестиционный директор компании Stanhope Capital Джонатан Белл.

По его словам, многое зависит от доли бумаг технологических компаний в каждом конкретном инвестиционном портфеле. 15-20 процентов являются допустимым уровнем, однако при достижении 30-40 процентов риск становится неоправданным.