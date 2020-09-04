Apple и рынок акций США рухнули

В США рынок акций пережил сильнейшее падение с начала июня. При этом один из локомотивов его роста, компания Apple, чья стоимость этим летом превысила два триллиона долларов, рухнула на 8 процентов, что означает потерю почти 180 миллиардов долларов, свидетельствуют данные торгов.

Обвал стал крупнейшим за день в истории американского рынка. Прошлый рекорд Apple поставила вместе с Microsoft в марте — минус 150 миллиардов, а до того крупнейшими — минус 119 миллиардов долларов — стали потери Facebook в июне 2018 года.

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Главные фондовые индексы США потеряли максимум за последние три месяца. Dow Jones Industrial Average упал на 2,79 процента, S&P 500 — на 3,52 процента, а NASDAQ — на 4,96 процента.

Лидерами такого движения стали, помимо Apple, другие IT-гиганты — Google (минус 5 процентов), Microsoft (минус 6,19 процента), Facebook (минус 3,76 процента) и Amazon (минус 4,63 процента). Вместе с ними обвалился на 9 процентов и автопроизводитель Tesla, чьи акции взлетели в шесть раз с начала года, сделав главу компании Илона Маска третьим богатейшим человеком планеты.

Видимых причин для такого обвала не было, однако эксперты предупреждали, что бурный рост фондового рынка с момента пандемии, возникший за счет притока непрофессиональных инвесторов, не мог продолжаться непрерывно. Спровоцировать панику могло не слишком быстрое улучшение положения дел в американской экономике.

О раздувании «пузыря» на рынке говорил слишком быстрый рост технологических компаний. За четыре месяца капитализация Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia выросла в два раза до 8,4 триллиона долларов, а Zoom Video по стоимости в два раза обогнала «Газпром». NASDAQ с начала года 43 раза обновлял исторический максимум, S&P 500 — 22 раза.