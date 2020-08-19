Стоимость Apple превысила два триллиона долларов

В ходе торгов в среду, 19 августа, капитализация Apple превысила два триллиона долларов. Ни одна американская компания ранее не оценивалась так высоко, с марта ее котировки выросли в два раза, сообщает Reuters.

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Стоимость акции Apple поднялась на 1,4 процента до 468,63 доллара. Инвесторы оценили тот факт, что пользователи Apple продолжили покупать ее продукцию даже во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса, и при закрытии торговых точек. При этом доходы Apple в июне выросли по всем категориям и во всех географических регионах.

В настоящее время капитализация главных технологических корпораций США (Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet) превысила шесть триллионов долларов.

Взрывной рост акций Apple привел к тому, что нынешний глава компании Тим Кук стал долларовым миллиардером. Однако такая оценка взята из открытых источников. Эксперты не исключают, что состояние Кука может быть меньше, если он совершал анонимные благотворительные пожертвования на крупные суммы.

Ранее Московская биржа сообщила, что с 7 сентября запустит торги акциями Apple. Также с 24 августа купить можно будет акции других участников S&P 50, в том числе Microsoft, Amazon, NVIDIA, McDonald’s, Intel, Facebook, Twitter, Boeing.