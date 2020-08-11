В мире появился еще один долларовый миллиардер — им стал глава американской компании Apple Тим Кук. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство не приводит точную сумму, которой, по данным его специалистов, располагает на данный момент глава американской корпорации. При этом указывается, что состояние Кука превысило миллиард долларов на фоне роста стоимости акций Apple. За прошлую неделю их цена на Нью-Йоркской фондовой бирже выросла почти на 5 процентов. Капитализация компании превышает на данный момент 1,9 триллиона долларов.

Оценка состояния Кука проводилась на основе данных из открытых источников. При этом эксперты агентства указывают, что в реальности может оказаться, что состояние главы Apple меньше одного миллиарда долларов, поскольку он мог совершать анонимные пожертвования на крупные суммы.

1 августа стало известно, что Apple обошла государственного нефтяного гиганта Саудовской Аравии Saudi Aramco по рыночной капитализации и вернула себе статус самой дорогой компании планеты. После выхода сильного финансового отчета за третий квартал (в США финансовый год длится с октября по сентябрь) акции Apple пошли на взлет и по итогам пятничных торгов закрылись на 10,47 процента выше уровня открытия. Капитализация американской компании достигла 1,84 триллиона долларов.