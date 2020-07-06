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Названы города мира с самым большим числом миллиардеров

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Фото: Evan Agostini / AP

Городами мира, где в 2019 году проживало больше всего миллиардеров, стали Нью-Йорк (113 человек), китайский район Гонконг (96 человек), Сан-Франциско (77), Москва (73) и Лондон (66). Об этом говорится в отчете The Billionaire Census 2020 консалтинговой компании Wealth-X.

Также эксперты назвали Пекин (57 человек), Сингапур (45), Лос-Анджелес (44), Шэньчжэнь (39), Мумбаи (38), Дубай (35), Сан-Паулу (Бразилия, 33 человека), Стамбул (32), Ханчжоу (32) и Токио (30).

Больше всего богачей в США, Китае, Германии, России, Швейцарии, Великобритании, китайском районе Гонконг, Индии, Саудовской Аравии, Франции, Италии, Бразилии, ОАЭ, Канаде и Сингапуре. Данные основаны на деловых адресах.

Согласно отчету, число миллиардеров в 2019 году выросло на 8,5 процента и достигло 2825 человек. Их совокупное состояние составило 9,4 триллиона долларов.

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