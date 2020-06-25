Названы лучшие города мира для удаленки

В компании Carphone Warehouse назвали лучшие города мира для фрилансеров и тех, кто работает на удаленке. Рейтинг возглавили Остин (Техас, США), Чиангмай (Таиланд), Берлин, Барселона (Испания) и Мельбурн (Австралия). Об этом пишет HRnews.

При составлении списка учитывались такие показатели, как уровень занятости населения, средняя заработная плата, количество коворкингов, скорость интернета, стоимость жизни, наличие развлечений, средняя плата за аренду жилья, здравоохранение и другие.

Далее в десятке идут Тулуза (Франция), Монреаль (Канада), Дубай (ОАЭ), Медельин (Колумбия) и Осло (Норвегия). Также в рейтинг попали Окленд (Новая Зеландия), Амстердам, Гонконг, Лондон и Тель-Авив (Израиль).

Однако ни один из перечисленных городов не является условно идеальным для работающих дистанционно. Например, лидер списка — американский Остин — занял первое место из-за своей высокой средней зарплаты в месяц (4,6 тысячи долларов. или около 320 тысяч рублей) и качеству жизни. Однако здесь не хватает коворкингов для удаленщиков, а аренда недвижимости обходится дорого.

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