В мире сменилась самая дорогая компания планеты

Американская Apple обошла государственного нефтяного гиганта Саудовской Аравии Saudi Aramco по рыночной капитализации и вернула себе статус самой дорогой компании планеты. Об этом пишет CNBC.

Материалы по теме На покой Билл Гейтс покинул Microsoft. Он пережил всех конкурентов и ушел делать мир лучше Кук с ним История лучшего главы Apple. И это не Стив Джобс

После выхода сильного финансового отчета за третий квартал (в США финансовый год длится с октября по сентябрь) акции Apple пошли на взлет и по итогам пятничных торгов закрылись на 10,47 процента выше уровня открытия. Капитализация американской компании достигла 1,84 триллиона долларов.

Таким образом, американский технологический гигант оправился от спада, вызванного пандемией коронавируса. В настоящее время акции компании стоят почти на 50 процентов больше минимальной стоимости, достигнутой во время мартовского обвала. Стоимость Saudi Aramco, которая сменила Apple на позиции самой дорогой компании мира после выхода на биржу в конце 2019 года, в настоящее время составляет 1,76 триллиона долларов.