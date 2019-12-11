Apple лишилась статуса самой дорогой компании мира

Акции нефтяной госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая вышла на биржу 11 декабря, выросли на 10 процентов. Об этом пишет Reuters.

Цена бумаг при IPO составила 8,5 доллара, но в первый день торгов она взлетела до 9,39 доллара. Рыночная капитализация компании составила 1,88 триллиона долларов.

Таким образом Saudi Aramco лишила Apple статуса самой дорогой компании мира. По данным Bloomberg, капитализация американской корпорации Apple составляет 1,19 триллиона долларов.

Ранее сообщалось, что сделка по IPO Saudi Aramco станет крупнейшей в истории. Предыдущий рекорд принадлежал китайской Alibaba, которая в 2014 году получила с первичного размещения 25 миллиардов долларов.

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