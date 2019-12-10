Крупнейшая сделка в истории поменяла цель

Власти Саудовской Аравии с помощью первичного размещения акций (IPO) нефтяной компании Saudi Aramco, которое должно было стать крупнейшим в истории, хотели найти средства на программу диверсификации экономики королевства, но в итоге зарубежным инвесторам отдадут сравнительно немного акций. Об этом со ссылкой на занимающийся сделкой фонд Samba Capital пишет Bloomberg.
Институциональным инвесторам предложат две трети общего размещения, и из этого предложения 13,2 процента акций купят саудовские правительственные учреждения. На это они потратят порядка двух миллиардов долларов.
Иностранные компании получат 23,1 процент размещения на сумму 3,9 миллиарда долларов. Таким образом, вместо привлечения глобальных средств на развитие королевства Эр-Рияд решил сосредоточиться на внутренних источниках. Такую позицию подтвердил министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан.
Королевство откладывало выход Saudi Aramco в течение нескольких лет. В это время оно предварительно оценивало компанию в два триллиона долларов. Таким образом IPO должно было стать крупнейшим в истории, обойдя с большим запасом рекорд китайской Alibaba (25 миллиардов долларов), поставленный в 2014 году.
Однако после атаки беспилотников на месторождение и завод в Саудовской Аравии, которая привела к снижению добычи в два раза, международные инвесторы пересмотрели оценку компании. Тогда Эр-Рияд отказался от услуг крупнейших мировых фондов, чтобы сосредоточиться на региональных инвесторах. Благодаря этому размещение прошло по верхней границе и все же позволило получить рекордные 25,6 миллиарда долларов. В результате всю компанию оценили в 1,7 триллиона, что, тем не менее, гораздо меньше изначальных ожиданий.