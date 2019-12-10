Крупнейшая сделка в истории поменяла цель

Власти Саудовской Аравии с помощью первичного размещения акций (IPO) нефтяной компании Saudi Aramco, которое должно было стать крупнейшим в истории, хотели найти средства на программу диверсификации экономики королевства, но в итоге зарубежным инвесторам отдадут сравнительно немного акций. Об этом со ссылкой на занимающийся сделкой фонд Samba Capital пишет Bloomberg.

Институциональным инвесторам предложат две трети общего размещения, и из этого предложения 13,2 процента акций купят саудовские правительственные учреждения. На это они потратят порядка двух миллиардов долларов.

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Иностранные компании получат 23,1 процент размещения на сумму 3,9 миллиарда долларов. Таким образом, вместо привлечения глобальных средств на развитие королевства Эр-Рияд решил сосредоточиться на внутренних источниках. Такую позицию подтвердил министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан.

Королевство откладывало выход Saudi Aramco в течение нескольких лет. В это время оно предварительно оценивало компанию в два триллиона долларов. Таким образом IPO должно было стать крупнейшим в истории, обойдя с большим запасом рекорд китайской Alibaba (25 миллиардов долларов), поставленный в 2014 году.

Однако после атаки беспилотников на месторождение и завод в Саудовской Аравии, которая привела к снижению добычи в два раза, международные инвесторы пересмотрели оценку компании. Тогда Эр-Рияд отказался от услуг крупнейших мировых фондов, чтобы сосредоточиться на региональных инвесторах. Благодаря этому размещение прошло по верхней границе и все же позволило получить рекордные 25,6 миллиарда долларов. В результате всю компанию оценили в 1,7 триллиона, что, тем не менее, гораздо меньше изначальных ожиданий.

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