Россия получила выгоду от крупнейшей сделки в истории

Входящие в состав альянса ОПЕК+ крупнейшие производители нефти впервые после введения квот договорились об общем снижении сокращения добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Ради этого России разрешили не учитывать в своей статистике добычу газового конденсата, пишет «Коммерсантъ».

Аналитики полагают, что в первую очередь пойти на уступки решила лидер ОПЕК Саудовская Аравия, которой для успешного IPO своей госкомпании Saudi Aramco надо удержать нефть от дальнейшего падения.

Сокращение добычи утвердил министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, но квоты по странам пока не определены. Этот вопрос решится в пятницу, 6 декабря.

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Нынешнее соглашение истекает в апреле 2020 года. Ранее стороны только продлевали его условия, но фактически ОПЕК+ перевыполнял ограничения на те же 500 тысяч баррелей.

В первую очередь сокращение добычи обеспечивала Саудовская Аравия, а Россия, напротив, не исполняла свои обязательства в сокращении 228 тысяч баррелей в сутки. Однако это происходило из-за учета газового конденсата, который теперь будет выведен из условий сделки.

Если повышение квот распределят пропорционально, то обязательства России по сокращению вырастут на 95 тысяч баррелей в сутки, но без учета конденсата они, напротив, сократятся на 80 тысяч баррелей. Аналитики указывают, что такой подход позволит российским компаниям сохранить планы по бурению в Западной Сибири.

Накануне, 5 декабря, Саудовская Аравия объявила, что стоимость акции на первичном размещении (IPO) нефтяной госкомпании Saudi Aramco составит 8,53 доллара. Это позволит королевству получить 25,6 миллиарда долларов, что на 600 миллионов выше рекорда 2014 года, принадлежащего китайской Alibaba. Ради таких показателей Эр-Рияд отказался от услуг крупнейших мировых фондов и сосредоточился на региональных инвесторах.

При этом Саудовская Аравия еще несколько месяцев назад предполагала получить от сделки не менее двух триллионов долларов. Эти средства ей необходимы для исполнения программы реформ. Чтобы не допустить дальнейшего падения оценки компании королевство готово идти на уступки и как минимум поддерживать стоимость нефти.

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