Главная сделка года станет крупнейшей в истории

Сделка по первичному размещению акций (IPO) нефтяной госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco станет крупнейшей в истории, хотя в последние месяцы в этом были сомнения. Об этом сообщили три источника, передает Reuters. Официально о принятом решении объявят позднее.

В материале говорится, что размещение пройдет по верхней границе установленного диапазона. Одна акция будет стоить 8,53 доллара, что позволит выручить за выставленный на продажу пакет 25,6 миллиарда. Нынешний рекорд принадлежит китайской Alibaba, которая в 2014 году получила с первичного размещения 25 миллиардов долларов.

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Таким образом, вся Saudi Aramco будет оценена в 1,7 триллиона, что позволит ей с большим запасом опередить Apple, нынешнего лидера по капитализации. Однако этот уровень все равно значительно ниже изначальных планов властей королевства, которые ожидали оценки не менее чем в два триллиона долларов.

Саудовская Аравия много раз откладывала выход на IPO. В последний раз это произошло после атаки беспилотников на завод и месторождение нефти. Тогда Saudi Aramco пришлось временно сократить добычу в два раза. Из-за возможности повторных атак международные инвесторы снизили оценку компании.

Чтобы размещение не прошло по слишком низкой цене, Эр-Рияд решил сосредоточиться на региональных инвесторах и отказался от услуг крупнейших мировых фондов. Также компания собирается застраховать риски террористических атак.

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