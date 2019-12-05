Saudi Aramco решила обезопасить себя от террористов

Крупнейшая компания Саудовской Аравии — государственная нефтяная Saudi Aramco — решила обезопасить себя на случай терактов и военных действий. Как сообщает Reuters, в настоящее время ведутся переговоры со страховщиками.

По данным агентства, страховка может коснуться, в частности, объектов Saudi Aramco, которые располагаются в восточной провинции страны. В компании пока не подтвердили эту информацию.

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В последнее время Saudi Aramco готовится выйти на IPO. Ожидается, что сделка станет крупнейшей в истории, поскольку ранее вся компания была предварительно оценена в два триллиона долларов.

Однако размещение акций много раз откладывалось по различным причинам. В последний раз это произошло после атаки беспилотников на завод и месторождение в Саудовской Аравии. Тогда компании пришлось временно сократить добычу в два раза.

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