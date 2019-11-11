Крупнейшая сделка в истории оказалась во власти России

Успех IPO (первичного размещения акций на бирже) крупнейшей компании Саудовской Аравии — государственной нефтяной Saudi Aramco — во многом будет зависеть от политики России и ее нефтяных компаний, пишет Bloomberg.

Издание указывает, что окончательная цена акций при размещении и объем бумаг, которые будут проданы на бирже, станут известны 5 декабря. В тот же день должно пройти заседание Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), на котором будет обсуждаться дальнейшее продление соглашения ОПЕК+ с участием России — о сокращении мировой добычи нефти с целью повышения цен.

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Авторы называют такое совпадение несчастным случаем и отмечают, что руководство Saudi Aramco и власти Саудовской Аравии окажутся в зависимости от участников соглашения, в том числе от России. Дело в том, что Москва вместе с Багдадом пока не выполнила свои обязательства в рамках соглашения и не сократила добычу в полной мере, «предоставив нести эту ношу Саудовской Аравии и ее союзникам — Кувейту и ОАЭ».

Для более удачного размещения (по более высокой цене) Saudi Aramco необходимы как можно более высокие цены на нефть — чтобы убедить инвесторов в будущей прибыли компании и привлекательности ее бумаг. Вместе с тем, пишет издание, Saudi Aramco принципиально важно избежать сильного сокращения добычи — именно за счет нее участники соглашения ОПЕК+ добиваются роста цен.

Окончательное решение о проведении IPO Saudi Aramco власти страны приняли в начале ноября, хотя об этом сообщалось еще в 2016 году, и впоследствии планы неоднократно переносились. Объем размещения станет известен в декабре, ожидается, что на продажу будет выставлено пять процентов, а процедура пройдет в два этапа: сначала на местной бирже Tadawul, затем — на зарубежной. При этом частные инвесторы смогут приобрести не более 0,5 процента акций.

Ранее правительство Саудовской Аравии и инвестиционные банки оценивали общую стоимость Saudi Aramco в два миллиарда долларов. В дальнейшем сумма была снижена до 1,6-1,8 миллиарда, что все равно делает IPO крупнейшим в истории.

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