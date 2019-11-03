Крупнейшую сделку в истории окончательно одобрили

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Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (Capital Market Authority, CMA) — главный финансовый регулятор страны — одобрил публичное предложение акций (IPO) государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Проспект о Saudi Aramco будет опубликован до начала подачи заявок, отмечается в сообщении. Он будет включать в себя всю нужную потенциальным инвесторам информацию: финансовые показатели компании, отчет о ее деятельности и деталях управления. В сообщении регулятора не указана точная дата начала сбора заявок. Также в нем не уточняется количество акций, которое может быть предложено инвесторам.

«Одобрение CMA ни в коем случае не должно восприниматься как рекомендация по принятию предложения от какой-либо компании, — подчеркивает регулятор. — Утверждение заявки (на IPO — прим. «Ленты.ру») означает лишь то, что она отвечает юридическим требованиям закона о рынке капитала и другим соответствующим правилам». Разрешение на IPO действует в течение шести месяцев с момента выпуска, указывается в сообщении.

При этом на сайте компании отмечается, что публичное размещение акций пройдет на саудовской бирже Tadawul, передает ТАСС. Приобрести их смогут в том числе частные инвесторы. Право на покупку будет предоставлено всем подданным Саудовской Аравии, подданным Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также некоторым иностранцам, которые проживают в королевстве.

Размещение Saudi Aramco должно стать крупнейшим в истории. Изначально о нем было объявлено в 2016 году. Тогда капитализация компании была оценена в 2 триллиона долларов, в рамках IPO планировалось продать до пяти процентов акций на общую сумму 100 миллиардов долларов. В дальнейшем сделка несколько раз откладывалась, преимущественно из-за отсутствия спроса со стороны иностранных инвесторов.

Днем ранее IPO компании одобрил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Он счел, что поддержки саудовских бизнесменов достаточно для проведения размещения.

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