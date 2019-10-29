Пенсии россиян вложат в Саудовскую Аравию

Предстоящее IPO (первичное публичное размещение акций) саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco интересует российские пенсионные фонды и инвестиционные банки. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает «Интерфакс».

В кулуарах форума Future Investment Initiative в Эр-Рияде он заметил, что инвесторы ожидают итоговых параметров размещения. По словам Дмитриева, ему известно также про интерес к IPO у крупнейших институтов Китая.

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В первом раунде IPO Saudi Aramco намерена разместить на саудовской площадке от одного до двух процентов акций. Предполагается, что это принесет компании от 20 до 40 миллиардов долларов. В дальнейшем, как утверждало руководство компании ранее, объем проданного пакета возрастет до пяти процентов.

По сведениям источников, официально о скором размещении акций компания объявит 3 ноября. Сбор заявок от инвесторов начнется 4 декабря, торги стартуют 11 декабря.

В 2018 году Saudi Aramco получила чистую прибыль в размере 111 миллиардов долларов. Это сделало ее самой прибыльной в мире компанией. Рынок готовится к IPO компании с 2016 года, когда о такой возможности впервые заявил наследный принц Мухаммед Бен Салман. С того момента сделка по различным причинам откладывалась. В последний раз это произошло после атаки дронов на саудовское месторождение и завод по переработке нефти, из-за чего добыча сократилась вдвое.

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