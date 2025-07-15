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09:49, 15 июля 2025Из жизни

Крокодил утащил женщину в реку на глазах у односельчан

В Индии крокодил напал на женщину, которая пришла искупаться в священной реке
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Altaf Qadri / AP

В Индии женщина стала жертвой крокодила. Об этом сообщает Bhaskar English.

Трагический инцидент произошел утром в пятницу, 11 июля, в штате Мадхья-Прадеш. Крокодил напал на 40-летнюю Малтибаи Сингх, когда она вместе с другими женщинами пришла к священной реке Вьярма в первый день месяца Саван, чтобы искупаться и набрать воды. На глазах у ее односельчан хищник схватил женщину за ногу и утащил на середину потока. «Люди не смогли помочь — течение было слишком сильным», — рассказали очевидцы. Тело нашли через час в зарослях на противоположном берегу.

Местные власти подтвердили, что устанавливали предупреждающие таблички об опасности, но жители продолжают ходить к реке. На место трагедии прибыли глава округа Дамох Судир Кочар и старшие офицеры полиции.

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В последние дни в регионе идут сильные дожди — в некоторых районах выпало до 94 миллиметров осадков, что могло спровоцировать активность рептилий.

Ранее сообщалось, что в Индонезии пожилой мужчина стал жертвой крокодила. Трехметровая рептилия напала на него внезапно на глазах у односельчан.

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