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09:50, 15 июля 2025Бывший СССР

Российские военные выбили ВСУ из села на границе ДНР и Днепропетровской области

Кимаковский: Российские военные выбили ВСУ из Воскресенки
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Денис Григорюк / РИА Новости

Российские военные выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Воскресенка на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«В Воскресенке наши войска выбили силы противника с занимаемых позиций», — подтвердил Кимаковский.

По его словам, в боях в данном населенном пункте украинские подразделения понесли большие потери.

Ранее Кимаковский сообщал, что Вооруженные силы России заблокировали несколько сотен бойцов ВСУ на границе с Днепропетровской областью. Он уточнил, что 31-я бригада Вооруженных сил Украины оказалась обескровлена и парализована.

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