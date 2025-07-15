Стало известно о попытке ВСУ прорваться к Теткино Курской области

ВСУ возобновили попытки прорваться в Курскую область. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

Сутками ранее тот же канал сообщил об отсутствии попыток ВСУ проникнуть на российскую территорию.

15 июня украинские войска попытались пробиться к приграничному населенному пункту Теткино, отмечает канал. Попытка окончилась неудачей — российские бойцы смогли контратаковать и оттеснить противника, указано в публикации. Еще одним местом приложения усилий ВСУ стал курский поселок Новый Путь — атака также была отбита.

Тем временем ВСУ продолжают запускать беспилотники по России. В ночь на 15 июля было перехвачено свыше полусотни дронов над рядом регионов и над Черным морем. Больше половины беспилотников перехватили над Белгородской областью – 32 штуки.