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09:48, 15 июля 2025Россия

ВСУ возобновили попытки прорваться в Курскую область

Стало известно о попытке ВСУ прорваться к Теткино Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

ВСУ возобновили попытки прорваться в Курскую область. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

Сутками ранее тот же канал сообщил об отсутствии попыток ВСУ проникнуть на российскую территорию.

15 июня украинские войска попытались пробиться к приграничному населенному пункту Теткино, отмечает канал. Попытка окончилась неудачей — российские бойцы смогли контратаковать и оттеснить противника, указано в публикации. Еще одним местом приложения усилий ВСУ стал курский поселок Новый Путь — атака также была отбита.

Тем временем ВСУ продолжают запускать беспилотники по России. В ночь на 15 июля было перехвачено свыше полусотни дронов над рядом регионов и над Черным морем. Больше половины беспилотников перехватили над Белгородской областью – 32 штуки.

ЖЗЛ
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