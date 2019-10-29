Названа дата крупнейшей сделки в истории

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco начнет сбор заявок от инвесторов для IPO (первичное публичное размещение акций) 4 декабря, торги стартуют 11 декабря. Дальнейших отсрочек не предусмотрено, сообщает государственный телеканал «Аль-Арабия».

Ранее три источника, знакомые с ситуацией, рассказали, что официально объявление об IPO сделают в это воскресенье, 3 ноября, сообщает Reuters. Официально в компании не комментируют слухи.

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Saudi Aramco хочет реализовать от одного до двух процентов акций и выручить за них от 10 до 20 миллиардов долларов. Это может сделать сделку крупнейшей в истории.

Впервые о желании властей Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco стало известно в 2016 году. Тогда говорилось о планах продать пятипроцентный пакет акций.

Сделка неоднократно откладывалась, в последний раз это было связано с атакой дронов на саудовское месторождение и завод по переработке нефти. После этого инцидента добыча Saudi Aramco временно сократилось вдвое. У потенциальных инвесторов возникли опасения по поводу защищенности компании от таких атак в будущем.

Как утверждают источники, с того момента руководство компании пыталось выяснить, насколько инцидент повлиял на настроение инвесторов, и готовы ли они будут вложиться на ожидавшемся уровне.

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