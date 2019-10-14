Крупнейшая компания мира заинтересовалась Россией

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco договорилась о покупке доли в российской нефтесервисной компании «Новомет», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

О сделке было объявлено в рамках проходящего в Эр-Рияде Российско-саудовского инвестиционного форума. Сумма не называется, известно, что Saudi Aramco выкупит 30,76 процента «Новомета», которыми сейчас владеет «Роснано».

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Совместный проект Saudi Aramco, суверенного фонда Саудовской Аравии PIF и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по производству нефтепогружного оборудования (профильная деятельность «Новомета») оценивается в 659 миллионов долларов без учета долга компании в 20-25 миллиардов рублей.

Ранее стало известно о вложениях еще одной компании из Саудовской Аравии — нефтехимической Sabic — в проект группы ЕСН по строительству завода по выпуску метанола в Амурской области.

Saudi Aramco является одной из крупнейших нефтяных компаний мира. Согласно предварительной оценке перед IPO (процедурой выхода на биржу), ее стоимость равняется двум триллионам долларов, что делает ее самым дорогим предприятием в мире. О сроках IPO должно быть окончательно объявлено до конца октября.

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