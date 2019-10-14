Саудовский нефтехимический гигант решил сотрудничать с российской компанией

Крупнейшая в мире нефтехимическая компания Sabic из Саудовской Аравии намерена заключить сделку с российской компанией. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. О готовящейся сделке сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ни название российской компании, ни подробности сделки и ее стоимость пока не разглашаются. Пока известно только, что соглашение будет заключено во время поездки президента России Владимира Путина в Эр-Рияд.

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Как ранее писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Sabic вместе РФПИ должны получить 50 процентов в проекте ЕСН по строительству завода по выпуску метанола на Дальнем Востоке. Распределение долей не уточнялось. Сумма вложений варьируется от 7 до 10 миллиардов рублей. Издание подчеркивало, что проект ЕСН может стать первым в России в нефтегазовом секторе, куда войдут саудовские инвесторы.

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