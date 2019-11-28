Россия попросит нефтяной поблажки

Россия может попросить об изменении своей квоты в рамках соглашения с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), известного как ОПЕК+, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По информации издания, Москва собирается уменьшить свою долю в общем сокращении добычи с нынешних 228 тысяч баррелей в сутки. Желаемая квота точно неизвестна. Указывается, что она зависит от объема добываемого в стране газового конденсата. В отличие от других участников соглашения, Россия включает этот вид топлива в расчет своей максимальной квоты.

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При этом в последние месяцы в стране растет добыча газового конденсата — за счет ввода в эксплуатацию новых нефтяных месторождений в Арктике и Восточной Сибири. В первые десять месяцев года его добыча достигала 660 тысяч баррелей в сутки.

Из-за этого в первые недели ноября Москва не справлялась с исполнением обязательств — их удавалось выполнить только на 68 процентов.

Ожидается, что Россия поднимет вопрос на заседании ОПЕК в Вене 5-6 декабря, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+. В нынешнем виде оно действует до апреля следующего года.

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