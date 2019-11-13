Американской сланцевой нефти предсказали превосходство над обычной российской

К 2025 году США опередят Россию в добыче нефти и газа. Об этом говорится в прогнозе Международного энергетического агентства World Energy Outlook, передает РИА Новости.

При этом США столь активно разрабатывают сланцевые залежи углеводородов, что к указанному сроку добыча трудноизвлекаемых нефти и газа в США превысит традиционную добычу в России.

Эксперты агентства подсчитали, что к 2030 году на долю США придется 85 процентов прироста мировой добычи нефти, а также 30 процентов прироста добычи газа. Это позволит США закрепиться на лидирующих позициях экспортера углеводородов.

В МЭА уточнили, что американские сланцевые нефть и газ заставят Россию и ОПЕК значительно снизить добычу, и рекомендовали странам-экспортерам усилить диверсификацию экономик.

12 ноября было подсчитано, что стоимость добычи нефти в России является одной из самых дорогих в мире. средняя цена нефти, при которой добыча в России будет рентабельной, равна в среднем 42 долларам за баррель сорта Brent на суше, и 44 долларам — на море.

6 ноября в ОПЕК пришли к выводу, что мировой спрос на нефть в обозримом будущем будет падать из-за развития альтернативных источников энергии, снижения экономического роста и заботы об экологии в развитых странах. Добыча самой ОПЕК, состоящей из 14 членов, в ближайшие годы будет сокращаться во многом из-за активного роста американских производителей сланцевой нефти. Ее добыча стала рентабельной благодаря выросшим ценам на традиционную нефть.

В октябре исполнительный директор «НК «Роснефть» Игорь Сечин назвал преувеличенной роль сланцевой нефти на мировом энергорынке. При этом он отметил, что если ранее речь шла о трех «регуляторах» на мировом рынке нефти — России, Саудовской Аравии и США, то «сегодня на рынке остался только один регулятор — США — и это нужно воспринимать как данность».