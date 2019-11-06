Нефти предсказали сложные времена

Мировой спрос на нефть в обозримом будущем будет падать из-за развития альтернативных источников энергии, снижения экономического роста и заботы об экологии в развитых странах. К таким выводам пришла Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в своем ежегодном докладе о будущем индустрии, опубликованном на ее сайте.

В 2019 году ОПЕК опубликовала прогноз глобального рынка нефти до 2040 года. Согласно ему, мировой спрос к 2024 году составит 104,8 барреля в день, к 2040-му — 110,6 барреля в день. Оба показателя ниже прошлогодних прогнозов организации. Таким образом, спрос будет расти со временем, однако более низкими темпами, чем ожидалось ранее.

Материалы по теме Унылая пора 90 лет назад случился крупнейший кризис в истории человечества. Его избежал только СССР

В качестве причин авторы указывают отраженное в прогнозах финансистов снижение экономического роста, набирающие обороты экологические движения во многих странах, а также развитие альтернативных источников энергии. В качестве примера приводится рынок электромобилей, который к 2040 году должен будет составлять около 26 процентов от всех машин в мире.

Добыча самой ОПЕК, состоящей из 14 членов, в ближайшие годы будет сокращаться, во многом из-за активного роста американских производителей сланцевой нефти. Ее добыча стала рентабельной благодаря выросшим ценам на традиционную нефть. Так, к 2024 году она составит 32,8 миллиона баррелей в день (против 35 миллионов в 2019 году).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!