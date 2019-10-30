Миру предрекли избыток нефти

Мировой рынок нефти столкнется с избыточными поставками в 2020 году, заявил директор по энергетическим рынкам и безопасности Международного энергетического агентства (МЭА) Кейсуке Садамори, которого цитирует CNBC.

«Если ничего не изменится, мы, вероятно, увидим профицит, если не будет очень сильного восстановления роста спроса», — отметил Садамори. По его словам, в следующем году на рынке сойдутся два разнонаправленных фактора: рост добычи и слишком слабый рост спроса.

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Ранее в отчете МЭА снизило собственный прогноз относительно роста спроса на нефть в 2019-2020 годах на 100 тысяч баррелей в год — до 1,2 миллиона баррелей.

Главными причинами снижения спроса Садамори назвал макроэкономические проблемы: торговую войну США и Китая и выход Великобритании из Евросоюза.

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