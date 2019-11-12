Подсчитана стоимость добычи нефти в России

Стоимость добычи нефти в России является одной из самых дорогих в мире. Об этом говорится в проспекте первичного публичного размещения акций компании Saudi Aramco, опубликованного на ее сайте, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Исследование для саудовской компании проводила компания IHS Markit. Согласно подсчетам, средняя цена барреля нефти, при которой добыча в России будет рентабельной, равна в среднем 42 долларам за баррель сорта Brent на суше, и 44 долларам — на море.

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