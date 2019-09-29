Над российской нефтедобычей нависла новая угроза

Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу российской нефтедобыче. Об этом в воскресенье, 29 сентября, пишет аналитик Bloomberg Джулиан Ли.

По его мнению, потепление может оказать неблагоприятное влияние на север России, являющийся центром добычи в стране нефти и газа. Опираясь на статистические дынные, Ли отметил, что начиная с 1980 года в последующие 30 лет несущая способность арктических фундаментов уменьшилась на 20 процентов. Аналитик предположил, что эта тенденция будет прослеживаться и в дальнейшем.

Он посоветовал президенту России Владимиру Путину делать все возможное, чтобы остановить данное явление. Также, по мнению аналитика, именно ухудшение ситуации с потеплением вынудило российскую сторону присоединиться к Парижскому соглашению о климате.

В свою очередь ученые Межправительственной группы экспертов по изменению климата выступили с докладом, в котором сообщили, что из-за глобального потепления в 2050 году более миллиарда человек столкнутся с угрозами, связанными с повышением уровня Мирового океана.

23 сентября сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения об изменении климата от 2015 года. Он отметил, что участие в этом соглашении важно для Москвы, так как изменение климата угрожает безопасности людей, которые проживают в условиях вечной мерзлоты, а также может привести к увеличению количества природных катаклизмов.

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