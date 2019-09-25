Раскрыты настоящие масштабы климатической катастрофы

Ученые Межправительственной группы экспертов по изменению климата выступили с докладом, в котором изложили последствия глобального потепления для человечества в 2050 году. В документе отмечается, что более миллиарда человек столкнутся с угрозами, связанными с повышением уровня мирового океана, сообщает The Guardian.

По оценкам климатологов, человечеству уже не удастся избежать таяния вечной мерзлоты, уменьшения популяции морских животных и усиления штормов. При этом если реализуется наихудший сценарий и не будет предпринято никаких мер по сокращению выбросов парниковых газов, уровень моря может повыситься на несколько метров, что нанесет ущерб миллиардам людей.

По мере таяния льда в Гренландии и Антарктике океан все сильнее изменяет картину береговых линий по всему миру и все чаще затапливает острова, говорится в докладе. Кроме того, морская вода из-за увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере становится кислее, теплее и в большей степени лишенной кислорода. Все эти тенденции сохранятся до конца столетия. Даже если увеличение средних температур выше доиндустриальных значений будет ограничено двумя градусами Цельсия, то неизбежное повышение уровня моря приведет к экономическому ущербу в несколько триллионов долларов в год и миграции миллионов людей.

Согласно наиболее вероятному сценарию, уровень океана из-за быстрого таяния льдов в Антарктиде поднимется на 61-110 сантиметров, что примерно на десять сантиметров больше, чем предполагалось ранее. Если к 2100 году повышение составит один метр, к 2300 получится около четырех метров. Также быстро тают высокогорные ледники, которые являются источником питьевой воды примерно для двух миллиардов человек.

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