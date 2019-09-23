Медведев включил Россию в борьбу с глобальным потеплением

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения об изменении климата от 2015 года. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 23 сентября.

По словам Медведева, участие в этом соглашении важно для Москвы, так как изменение климата угрожает безопасности людей, которые проживают в условиях вечной мерзлоты, а также может привести к увеличению количества природных катаклизмов.

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Накануне в СМИ появилась информация о том, что президент России Владимир Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение по климату, которое РФ одобрила весной 2016 года.

Документ был утвержден по итогам климатического саммита ООН в 2015 году, среди прочих шагов по удержанию прироста глобальной средней температуры в нем содержаться нормы выбросов парниковых газов после 2020 года. Кроме того, соглашение предусматривает материальную поддержку развивающихся стран.

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