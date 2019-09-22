Россия собралась ратифицировать Парижское соглашение по климату

Президент России Владимир Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, документ будет утвержден распоряжением правительства, а не через принятие соответствующего закона Госдумой. Это не позволит оспорить позицию Кремля депутатам, выступающим против соглашения, уточнили собеседники агентства.

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Отмечается, что ратификация может совпасть с саммитом Генассамблеи ООН по вопросам изменения климата, который пройдет в Нью-Йорке 23 сентября.

Весной 2016 года российское правительство одобрило Парижское соглашение по климату. По настоянию Москвы в документ были включены статьи, закрепляющие адекватный учет лесного фактора и значение глобальной адаптации всех стран к изменениям климата.

Климатический саммит ООН проходил в Париже с 30 ноября по 12 декабря 2015 года. По итогам все 196 представителей стран-участниц утвердили новое рамочное соглашение, определяющее нормы выбросов парниковых газов после 2020 года и меры по предотвращению изменения климата.

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