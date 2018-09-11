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Продвинутые промышленники заставят своих коллег внедрять «зеленые технологии»

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Более 200 спикеров из 23 стран мира собрались в Москве в рамках Второго климатического форума городов, чтобы обсудить мировой опыт в применении «зеленых технологий», низкоуглеродное будущее, а также первоочередные меры по ограничению негативного антропогенного влияния на климат и созданию экологичной инфраструктуры городов. Мероприятие проходило 6 и 7 сентября на территории выставочного пространства «Рабочий и колхозница».

«Мы в нашем городе очень быстро обеспечили те положительные изменения, на которые в других городах уходят 20-30 лет. Это очень хорошо, но дальше в Москве будет продолжать расти население, обязательно будет возрастать автопарк, и потребуются новые, лучшие и доступные технологии. Это очень важный аспект в нашей работе, поэтому большое спасибо коллегам, которые поделились с нами своими знаниями», — сказал на заключительной сессии руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский.

Общественные организации и эксперты в сфере охраны окружающей среды представили департаменту ряд предложений по совершенствованию ситуации в городе. Среди них: принятие городом стандарта экологической открытости, развитие электрического транспорта, использование новых технологий по обследованию деревьев, внедрение новых площадок для получения предложений от населения и создание новой программы по экологическому просвещению горожан.

Самой же масштабной по повестке стала пленарная сессия «Партнерство Правительства и бизнеса — основные направления и перспективы взаимодействия», объединившая представителей Правительства России (в лице чиновников Министерства экономического развития и Министерства природных ресурсов и экологии), Российское партнерство за сохранение климата, общественные организации и крупный бизнес.

Эксперты отметили, что, несмотря на подготовку России к ратификации Парижского соглашения, не все представители бизнеса идут на контакт с правительством России, что усложняет разработку законопроекта. Регулирование выбросов парниковых газов необходимо, и этот закон должен вступить в силу летом 2019 года, но представители Минприроды отметили, что в сложившихся условиях без взаимного диалога всех сторон эти планы вряд ли могут быть реализованы.

Поскольку «низкоуглеродный фактор» в экономике становится конкурентным преимуществом, а страны, ратифицировавшие Парижское соглашение (таких уже более 180), на законодательном уровне вводят ограничения для неэкологичной продукции, то крупный российский бизнес уже начал масштабную работу по модернизации производств и переходу к «зеленой экономике». «У них есть для этого финансовая мотивация, потому что инвесторы уйдут из проекта, если вы не покажете, что ваш проект, с точки зрения влияния на окружающую среду, чистый, зеленый и положительный», — поясняет исполнительный директор исследовательского центра ЭНЕРПО Европейского университета в Санкт-Петербурге Максим Титов.

Представители Климатического партнерства (инициатива ряда российских компаний, объединивших усилия бизнеса по сокращению воздействия на окружающую среду и предотвращению климатических изменений) отметили, что приоритетным направлением взаимодействия бизнеса и государства является безболезненное внедрение «зеленых технологий» и углеродного регулирования, поскольку государство в одиночку, без поддержки бизнеса, не сможет двигаться в направлении декарбонизации экономики, а это единственный способ сохранить свою конкурентоспособность на мировом рынке.

Общемировая тенденция — это уход от ископаемого топлива для обеспечения энергонезависимости. Эта стратегия, помимо экономических аспектов, отлично вписывается в стратегию по минимизации воздействия на климат и достижение целей Парижского соглашения.

Если 25 лет нефтедобытчики могли без особой опаски смотреть в будущее, то теперь, чтобы остаться в авангарде промышленности, нефтяные компании массово меняют вектор развития на возобновляемые источники энергии, становясь именно энергетическими компаниями в широком смысле этой формулировки. Примерами такой эволюции являются Total и Shell. Весьма показательны и данные о вводе новых энергообъектов в мире: за прошлый год в США доля солнечной и ветряной генерации составила 95 процентов от общего числа новых мощностей, а в Германии этот показатель и вовсе приблизился к 100.Такими темпами углеводородная экономика рискует стать атавизмом уже в ближайшие десятилетия.

Представитель «Русала» Алексей Спирин отметил крайне небольшой объем внедрения технологий возобновляемых источников энергии в России и подчеркнул, что залогом успеха в экологической модернизации должно стать именно партнерство государства и бизнеса, поскольку ни одна из сторон не сможет реализовать переход на инновационные рельсы в одиночку.

Решением проблемы может стать симбиоз мер принуждения и льгот, а также иных механизмов стимулирования для бизнеса. Члены Климатического партнерства считают, что идеальным вариантом для компаний, которые активно работают в области снижения воздействия на климат, стало бы сохранение затрат на текущих уровнях. При этом, те, кто не хочет двигаться по низкоэмиссионному пути, должны почувствовать ощутимую финансовую нагрузку.

Подобный шаг ожидаемо находит сопротивление у ряда представителей бизнес-сообщества, однако импровизированное голосование участников пленарного заседания о необходимости введения платы за углерод в России показало: позиции Климатического партнерства находят поддержку и у ведущих производителей, и у общественности. Как эксперты, так и участники сессии в зрительном зале сошлись во мнении, что углеродное регулирование должно ложиться дополнительными затратами, в первую очередь, на условных загрязнителей, а не тех, кто инвестирует в низкоэмиссионное производство.

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