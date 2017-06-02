Помощник Путина счел несостоятельным Парижское соглашение по климату без США

Работа в рамках Парижского соглашения по климату без участия американской стороны будет несостоятельна, считает помощник российского президента Андрей Белоусов. Такое мнение он высказал в беседе с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС в пятницу, 2 июня.

«Совершенно очевидно, что без участия Соединенных Штатов Парижское соглашение будет недееспособным, потому что США —

один из крупнейших эмитентов выбросов», — сказал Белоусов. Он выразил сожаление в связи с решением Вашингтона выйти из-под действия конвенции.

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Вместе с тем помощник главы государства подчеркнул, что на намерение Москвы следовать принципам, прописанным в документе, это не повлияет.

Зампред российского правительства Александр Хлопонин на сессии ПМЭФ сообщил, что Россия ратифицирует Парижское соглашение по климату. «Будем двигаться в этом направлении, рисков не видим, соглашение, думаю, будет ратифицировано», — отметил он.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения в четверг, 1 июня. В тот же день он лично объяснил свое решение зарубежным коллегам, в том числе канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому президенту Эммануэлю Макрону.

В Евросоюзе и ООН выразили сожаление в связи с выходом Вашингтона из конвенции. В Кремле еще перед официальном подтверждением информации заявили, что на данный момент не видят альтернативы Парижскому соглашению по климату.

Российская сторона одобрила документ в апреле прошлого года.