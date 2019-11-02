Великобритания запретила добычу 90 триллионов кубометров сланцевого газа

Правительство Великобритании ввело мораторий на разработку месторождения сланцевого газа в Ланкашире (северо-запад Англии), сообщает в субботу, 2 ноября, AFP.

Решение учитывает рекомендации Управления по нефти и газу Великобритании, согласно которому добыча углеводородов с площадки методом фрекинга угрожает «неприемлемыми последствиями» местному населению, в частности может вызвать землетрясения, интенсивность которых трудно поддается прогнозированию. «По этой причине я пришла к выводу, что мы должны ввести мораторий на фрекинг в Англии с его немедленным вступлением [2 ноября] в силу», — сказала британский министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Андреа Ледсом.

Агентство отмечает, что число противников добычи сланцевого газа в Великобритании с 2013 по 2019 год выросло с 21 до 40 процентов. AFP пишет, что разработка месторождения в Ланкашире сталкивалась с протестом местного населения, и напоминает, что мораторий принят непосредственно перед предстоящими (12 декабря) выборами в парламент страны, а ранее временный запрет на добычу сланцевого газа в регионе вводился еще в ноябре 2011 года.

В апреле 2016 года Геологическая служба США обнародовала прогноз по угрозам индуцированных (наведенных или искусственных) землетрясений в стране, подавляющее число которых вызвано фрекингом, согласно которому в потенциальной опасности из-за разработки месторождений углеводородов находятся около семи миллионов человек.

Согласно Британской геологической службе, на которую ссылается AFP, на участке в Ланкашире (разработкой занимается британская компания Cuadrilla Resources) содержится до 90 триллионов кубических метров сланцевого газа, что теоретически может удовлетворить потребности страны в данном ресурсе на протяжении более тысячи лет.

Материалы по теме Под ногами В США нашли огромные запасы пресной воды. Это решит важнейшую проблему человечества

В январе 2015 года британские парламентарии в своем отчете предложили ввести мораторий на добычу сланцевого газа с использованием фрекинга.

В октябре 2014 года американские ученые заявили, что землетрясения 2013 года в Огайо связаны с фрекингом, используемым при добыче сланцевого газа, причем наблюдаемая связь является причинно-следственной.

В июне 2013 года Британская геологическая служба установила, что только на одном из участков шельфа страны между Ланкаширом и Йоркширом может залегать около 37 триллионов кубометров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!