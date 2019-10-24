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Сечин назвал преувеличенной роль сланцевой нефти на мировом энергорынке

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Игорь Сечин

Cпособность сланцевой добычи быть для рынка балансирующим фактором, который позволяет быстро нарастить добычу в период дефицита, сильно преувеличена. Об этом заявил главный исполнительный директор «НК «Роснефть» Игорь Сечин, выступая с докладом «Общая цена нестабильности» на XII Евразийском экономическом форуме в городе Верона (Италия).

Он отметил, что рост добычи сланцевой нефти в последние годы замедляется и в этом году может составить 1,1 миллиона баррелей в сутки — на 30 процентов меньше, чем в 2018 году. Далее по ряду оценок прирост добычи может упасть почти до нуля из-за снижения прироста производительности. «Регулировать объемы сланцевой добычи в зависимости от конъюнктуры рынка становится все сложнее. Таким образом, способность сланцевой добычи быть балансирующим фактором, который позволяет быстро нарастить добычу в период дефицита, сильно преувеличена», — заявил глава «Роснефти».

По его словам, тенденции последних лет говорят о том, что инвестиции в нефтяной отрасли сегодня все больше смещаются в сторону проектов с более коротким инвестиционным циклом и возможностью получить более быструю отдачу на вложенные средства. «Перераспределение инвестиционных затрат в пользу сланцевой добычи будет продолжаться до тех пор, пока она будет напрямую зависеть от цен на нефть, то есть пока будет работать «сланцевый переключатель», — считает Сечин.

Он также отметил, что если ранее речь шла о трех «регуляторах» на мировом рынке нефти — России, Саудовской Аравии и США, то «сегодня на рынке остался только один регулятор — США — и это нужно воспринимать как данность». Игорь Сечин подчеркнул, что в таких условиях у других участников рынка нет иного выбора, кроме как отстаивать собственные интересы в режиме конкурентной борьбы, выстраивая работу вокруг той структуры рынка, которая сложилась.

При этом, добавил выступавший, рост доли американской нефти на глобальном рынке «зачастую достигается не столько экономическими, сколько политическими методами — вытеснением ключевых игроков и навязыванием своей продукции». Он напомнил, что под санкциями США сейчас находится около трети мировой добычи нефти (Иран, Венесуэла, Россия).

По его словам, США фактически распространяют свою юрисдикцию на другие страны, в том числе на Европейский Союз, который вынужден подчиняться санкционной политике Америки. США, отметил он, стали главным бенефициаром санкционных ограничений на европейском рынке, увеличив поставки своей нефти в ЕС в 2,5 раза. Разрыв сделки с Ираном, по словам Сечина, стал серьезным ударом по безопасности поставок из стран Ближнего Востока. «И нам еще предстоит оценить потери мирового энергетического рынка от этого решения», — добавил глава «Роснефти».

Не последнюю роль в «сланцевой революции» играет, по его словам, также «экологический нигилизм» администрации США, которая отказывается от участия в глобальных «зеленых» инициативах. Развивая технологии, налоговые и финансовые стимулы, Штаты обеспечивают рост сланцевой добычи, однако фактически игнорирует резкий рост объема выбросов от сжигания попутного газа.

«Департамент энергетики США забывает сказать о том, что появление «молекул американской свободы» — то есть новых объемов американских углеводородов на рынке — сопровождается диспропорциональным ростом парниковых выбросов, — заявил Сечин. — Возможно, для соответствия принципам экологической ответственности логичным шагом стало бы включение в условия поставки обязательств по утилизации попутного газа».

Главный исполнительный директор ВР Роберт Дадли назвал геополитику одним из главных вызовов сегодняшнего дня. «Очень высока напряженность сегодня в мире, это создает нестабильность и неуверенность в завтрашнем дне, — отметил он. — На рынках ситуация аналогична ситуации 1979 года: поляризация мира, не только в форме санкций, но и та риторика, которую мы слышим в США, обсуждение возможности импичмента, Brexit, ситуация в Гонконге. Это лишь несколько примеров того, что мы живем в очень сложном мире».

Он также отметил, что в будущем миру понадобятся все виды энергии. «К 2040 году у нас будет более 9 миллиардов жителей на планете. Спрос, как мы ожидаем, будет продолжать расти на 30 процентов в следующие 20 лет, может даже вырасти больше. 55-процентный рост спроса, который ожидается в долгосрочной перспективе, будет наблюдаться во всех странах, — подчеркнул он. — При этом во многих странах энергоисточников недостаточно. Индия, Китай, Вьетнам, Малайзия, Индонезия — это лишь несколько примеров таких стран». Он добавил, что представителям отрасли, «нужно стремиться к повышению экологичности нашего бизнеса, к обеспечению энергетической безопасности мира».

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