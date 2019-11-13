России предрекли глобальное лидерство на рынке газа

Россия останется крупнейшим мировым экспортером газа как минимум до 2040 года. Однако уже к 2025 году на второе место по экспорту выйдут США, следует из ежегодного доклада World Energy Outlook, который составляет Международное энергетическое агентство.

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Согласно документу, к 2030 году Россия нарастит экспорт газа на 26 процентов по сравнению с 2018 годом, а к 2040-му — еще на 16 процентов.

Крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в 2040 году станет Катар. Его основным конкурентом на рынке СПГ выступит Австралия, которой удастся краткосрочно обойти соперника.

Ранее сообщалось, что к 2025 году США нарастят добычу сланцевой нефти и газа и опередят Россию по общему объему добычи углеводородов. По прогнозу агентства, из-за усилий Соединенных Штатов России и странам ОПЕК в будущем придется снизить долю на энергетическом рынке.

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