Эксперты рассказали о намерении США «подмять под себя» мировой энергорынок

Соединенные Штаты Америки прилагают все усилия, чтобы установить контроль над мировым энергетическим рынком, в частности над экспортом углеводородов. Об этом во время дискуссии на канале «Россия 24» заявил российский экономист Михаил Хазин. Чтобы противостоять американскому диктату над мировой энергетикой, нашей стране, прежде всего, следует отказаться от участия в соглашении ОПЕК+, для того чтобы Россия, возможно с Саудовской Аравией, смогли на нефтяном рынке создать «альтернативный полюс» США. К тому же, надо снизить налоговую нагрузку на российские нефтяные компании, чтобы они имели равные условия работы с иностранными конкурентами.

По словам Михаила Хазина, главный рынок, который сегодня формирует всю мировую экономику — это рынок нефти и нефтепродуктов — энергетический рынок. Отказаться от участия в соглашении надо потому, что США выкидывая на рынок дополнительную нефть цены повышают, а когда им надо, то устраивая теракты в Персидском заливе их снижают, а Россия, уменьшая экспорт из-за участия в ОПЕК+ отдает весь рынок Соединенным Штатам.

По словам доцента Финансового университета при правительстве России Леонида Крутакова, если Россия договаривается о чем-то с Саудовской Аравией, то надо учитывать, что эта страна — задний двор энергетического рынка США, которая, являясь замыкающим агентом ОПЕК, то повышает, то понижает цены. США используют ее как некий клапан — так как для американцев цена на нефть не должна быть ниже окупаемости сланцевой нефти, но не подниматься выше, чтобы не наполнять бюджеты стран-экспортеров нефти, в том числе России. Отжимая на мировом рынке объемы нефти, США играют в свою пользу. При этом США остаются энергодефицитной страной, но благодаря своей агрессивной политике, контролируют все сектора мирового нефтяного рынка: биржевой, производственный и экспортно-импортный.

С этим согласился старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов, который также отметил, что сегодня на рынке есть один глобальный регулятор мировых цен — это Соединенные Штаты. При этом, добавил он, 90 процентов торгуемой нефти сегодня — это бумага. «Только 5-10 процентов — это физические объемы. Соответственно, кто контролирует бумажные рынки, тот контролирует и нефтяной рынок», — добавил он.

Сегодня, по словам участников беседы, бумажный рынок нефти зависит от действий американской ФРС, стоимости доллара, процентной ставки. «Давайте посмотрим, было 3 регулятора рынка, ну вот последние там 5-8 лет. Это США, Россия и Саудовская Аравия. А, как мы видим, Россия и Саудовская Аравия в рамках ОПЕК+ уступают рынок Соединенным Штатам Америки, ну потому, что мы уходим, а Соединенные Штаты Америки растущим экспортом этот рынок захватывают», — отметил Михаил Хазин.

В последний год, по словам Валерия Андрианова, «произошла настоящая такая энергетическая революция». «Раньше США были импортерами нефти, и главная задача была обеспечить безопасность поставок для себя. Сейчас другая ситуация, сейчас США собираются стать экспортерами, возможно, после 2024 года они станут крупнейшим экспортером. Их задача — любыми методами расчистить себе пространство на мировом нефтяном рынке, — уверен эксперт. — Дату 2024 года можно определить из той динамики сланцевой революции, которую мы сейчас наблюдаем. Потому что США добывают уже 12 миллионов баррелей в сутки, хотя еще там в момент подписания соглашения ОПЕК+ было 8,3 миллиона, сейчас уже 12, то есть нарастили на 4 миллиона».

Высокие цены на нефть, по его словам, нужны в первую очередь американским нефтяникам, чтобы наращивать добычу сланцевой нефти, которая является драйвером экономического роста в США. «Чтобы этот бизнес был более-менее прибыльным он должен быть 50-60 долларов. Нам говорят «мы откажемся от ОПЕК+, завтра цены будет 20». Ну не могут они быть меньше 50-60, иначе пострадает главный регулятор этого рынка, то есть Соединенные штаты. Сейчас же эта вот сланцевая революция, она не просто о добыче углеродов, она основа всего экономического роста США. Это новые рабочие места создаются, новые компании приходят, то есть весь экономический рост», — отметил Валерий Андрианов.

Россия, по мнению участников дискуссии, оказалась в плену ложной иллюзии: страну убеждают в том, что если она сейчас откажется от соглашения ОПЕК +, то цены сразу рухнут, однако этого не произойдет. «Вот если мы будем дальше сокращать, то цены опять пойдут вверх. Это иллюзия. Что бы мы ни делали, это может быть ОПЕК плюс, ОПЕК минус, что угодно можно выдумывать, как — мы уже обсудили. Цены определяем не мы. Вот в этой ситуации для нас важен захват своей ниши на рынке, — отметил Валерий Андрианов. — Нам надо биться за свои ниши и рынки. А мы, во-первых, проигрываем эту игру на международном рынке и более того: мы делаем все, чтобы задушить свою же нефтяную промышленность внутри страны».

Для утверждения американского диктата над мировым энергетическим рынком, по словам Валерия Андриянова, применяется очень много методов. «Вот, прежде всего, санкции против Ирана и Венесуэлы. Кроме того, политика, как ее можно было бы назвать, "гретинизм", по имени Греты Тунберг, — добавил он. — Она пытается убедить, что нефть нам не нужна. Зачем там той же России увеличивать добычу, зачем развивать проект, все равно скоро нефть будет никому не нужна. Давайте мы сейчас откажемся. Вот. И Россия как раз может оказаться в ловушке вот этого "гретинизма". То есть, мы сами скажем "да зачем нам нефть — не будем вкладывать деньги". Не исключено, как раз что целью "гретинов", в итоге, окажется Россия. Это — отвлекающий пропагандистский маневр — разговоры о том, что эра углеводородов закончилась. И это, заметьте, в момент острейшей конкурентной борьбы и глобального передела рынков. В реальности — снижение потребления нефти — вопрос отдаленной перспективы. Условий для этого сейчас нет. И это может рассматриваться как футурологический прогноз — интересный, но недоказуемый».

«Если учесть, что вся альтернативная энергетика тотально убыточна и без госдотаций она развиваться не может, то это выглядит особо критинистически», — добавил Михаил Хазин. По мнению участников дискуссии, заменить углеводородную энергетику альтернативной не получится в принципе, даже в долгосрочной перспективе, поскольку чтобы «работала лампочка, ее хватит, а промышленность — нет». Поэтому призывы отказаться от углеводородов иллюзорны и опасны, прежде всего, для России.

По словам Леонида Крутакова, «американцы и саудиты делают сейчас максимально для того, чтобы их нефтяные компании получили преимущества в обострившейся борьбе за передел рынков». «Саудиты снизили налоговую нагрузку с 80 до 50 процентов. Кроме того, государство компенсирует компании поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. В 2018 году размер возмещений из бюджета составил 41 миллиард долларов. Американцы тоже создают для нефтяников максимально комфортные условия. Благодаря налоговым послаблениям 17 американских нефтегазовых компаний сэкономили в общем сложности 25 миллиардов долларов. Многие крупные нефтяные компании США , такие как Chevron и Halliburton, в 2018 году вообще не платили федеральный налог на прибыль», — отметил эксперт.

В России, по словам Михаила Хазина, тоже необходимо снижать налоговую нагрузку, «потому что у нас именно нефть — бюджетообразующая отрасль». «В условиях острой борьбы за рынки недопустимо создавать неконкурентные условия. Мы говорим не о льготах и даже не о стимулах, а о сопоставимых условиях конкурентной борьбы. Если с почти задохнувшегося уже человека снять удавку — это стимул? На самом деле, речь идет просто о нормализации экономических условий», — добавил он.

Но как сочетается с ОПЕК+ снижение налогов и увеличение добычи? «Зачем нам увеличивать добычу, зачем нам вкладывать деньги в новые проекты, бурить что-то, если компания будет готова добывать, а ей скажут "нет, нельзя, извините, у нас ОПЕК+"? То есть получается опять такая двойственность, то есть Минэнерго как бы раздвоилось. С одной стороны, да, давайте будем стимулировать нефтяную промышленность, пытаться максимально быстро монетизировать нашу ресурсную базу — как написано в новой энергостратегии, но при этом министр энергетики говорит "у нас ОПЕК+ мы не можем увеличивать добычу", — отметил Валерий Андрианов. — Кроме того, Минэнерго прогнозирует стремительное падение спроса на нефть — а ведь сейчас именно нефтяные доходы формируют львиную долю российского бюджета. Такой подход основного странового регулятора отпугивает инвесторов, которые могут вкладываться лишь в проекты с длинным жизненным циклом».

По мнению Михаила Хазина, России необходимо «отказываться от ОПЕК+, и фиксировать за собой те или иные нефтяные рынки, не пуская туда никого». «Вот это та задача, которую мы должны решать, — резюмировал эксперт. — Но это длинная задача, не волнуясь за цены. Потому что подняться цены могут, а опуститься вот ниже уровня 55-60, это практически невозможно».