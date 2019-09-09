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Эксперт назвал причину отставки саудовского министра энергетики

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Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд

Уволенный министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих не смог повлиять не другие страны в рамках соглашения ОПЕК+ в плане сокращения добычи нефти. Так прокомментировал «Ленте.ру» отставку политика старший аналитик агентства WMT Consult Валерий Андрианов.

«Сделка ОПЕК+ пока не оправдала надежд саудитов. Цена нефти не вернулась на уровень 80 долларов за баррель, который необходим Саудовской Аравии для исполнения бюджета королевства, — отметил Валерий Андрианов. — В начале сентября агентство Reuters опубликовало исследование, согласно которому сделка ОПЕК+ работает не одинаково эффективно для разных участников соглашения. По сути, договоренностей о сокращении добычи придерживаются только Россия и Саудовская Аравия. Повлиять на остальные страны аль-Фалих, судя по всему, не смог».

Новым министром стал принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, длительное время входивший в делегацию Саудовской Аравии в ОПЕК и имеющий достаточный опыт работы в нефтяной отрасли. «Стоит отметить, что исторически смена главы минэнерго Саудовской Аравии всегда сопровождалась сменой нефтяной политики», — подчеркнул эксперт.

Отправленный в отставку Халид аль-Фалих был одним из создателей сделки по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК и нефтедобывающих стран не входящих в организацию. Также Аль-Фалих был одним из главных действующих лиц по координации сил на нефтяном рынке с Россией.

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