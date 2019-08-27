У России появился новый конкурент

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Список стран — экспортеров нефти пополнился Кенией. В понедельник, 26 августа, она в первый раз в своей истории поставила на мировой рынок сырую нефть. Покупателем 250 тысяч баррелей выступила китайская компания, сообщает Reuters.

Нефть в Кении нашли в 2012 году. В настоящее время производство сырой нефти в сутки в стране достигло 80 тысяч баррелей. Запасы месторождений в долине Локичар сейчас оцениваются в 560 миллионов баррелей, но оценки могут значительно возрасти.

Президент республики Ухуру Кеньятта подписал закон о распределении нефтяных доходов. Согласно документу, 75 процентов пойдут центральному правительству, 20 процентов — местным властям, а еще пять процентов — жителям регионов, где добывают нефть. В предыдущем законе местным жителям отводилось десять процентов доходов.

Стоимость партии составила 12 миллионов долларов. Нефть доставили на танкер в грузовиках, потому что в стране нет трубопровода. Кения является второй нефтедобывающей страной Восточной Африки наряду с Угандой.

В 2018 году Россия поставила на экспорт 260,2 миллиона тонн нефти. По этому показателю страна уступает только Саудовской Аравии. Объем доходов от продажи, по оценкам Федеральной таможенной службы, достиг 129,05 миллиарда долларов.

Ранее аналитики банка BNP Paribas предсказали неминуемый крах мирового рынка нефти из-за развития возобновляемых источников энергии и падения цен на аккумуляторы. Нынешний уровень цен в банке объяснили действиями инвесторов, которые десятилетиями вкладывались в нефть и не хотят терять деньги.

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