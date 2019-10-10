Ценам на нефть посулили обвал

В ближайшие месяцы мировые цены на нефть пойдут на спад. Такой вывод сделали в Минэнерго США, данные опубликованы на сайте ведомства.

По прогнозам американских экспертов, стоимость барреля нефти марки Brent до конца года будет составлять в среднем 59 долларов, со второго квартала 2020-го цена упадет до 57 долларов. Снижение стоимости в ведомстве объяснили ростом мировых запасов. В Минэнерго добавили, что после падения цены снова пойдут вверх — до 62 долларов за баррель, другими словами средняя прогнозируемая цена на 2020 год составила порядка 60 долларов.

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В начале октября принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» сообщила, что через несколько десятилетий глобальный спрос на нефть может резко сократиться. Пик спроса, по подсчетам аналитиков, придется на 2030-2040 годы, после чего последует неуклонный спад.

Как говорил российский министр энергетики Александр Новак, В среднесрочной перспективе справедливая цена на нефть — 50 долларов за баррель. В российский бюджет на текущий год заложена цена в 43-45 долларов. По словам Новака, о цене в 100 долларов за баррель можно уже забыть.

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