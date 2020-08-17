Акции Apple станут ближе россиянам

Акции американского производителя смартфонов, компьютеров и бытовой электроники Apple с 7 сентября станут ближе россиянам — торги ими будут запущены на Московской бирже, говорится в сообщении на сайте площадки.

С 24 августа станут доступны торги акциями других участников главного фондового индекса США — S&P 500: Microsoft, Amazon, NVIDIA (производитель комплектующих для компьютеров), McDonald’s, Facebook, Twitter, Boeing, Intel и других.

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В четвертом квартале 2020 года перечень доступных клиентам Московской биржи иностранных акций достигнет 50 наименований. В следующем году их количество будет ежеквартально увеличиваться на 70.

В настоящий момент на Московской бирже можно осуществлять сделки с бумагами иностранных эмитентов на срочном рынке — на котором обращаются фьючерсы и опционы. В акции зарубежных компаний можно инвестировать через бумаги обращающихся на бирже фондов.

Торги иностранными акциями и депозитарными расписками на них (ценными бумагами, закрепляющими права владельца за резидентами других стран) сейчас доступны на Санкт-Петербургской бирже.

Apple является самой дорогой компанией мира. Ее рыночная капитализация (совокупная стоимость всех торгуемых акций) составляет 1,96 триллиона долларов. Резкий рост случился за последние два месяца — в июне капитализация равнялась 1,5 триллиона.