«Яндекс» рекордно подорожал

Акции компании «Яндекс» рекордно подорожали. С начала торгов на Московской бирже они достигали отметки в 4,5 тысячи рублей за бумагу. Акции выросли на 4,9 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. Стоимость ценных бумаг обновила исторический максимум.

Рост котировок произошел на фоне информации о том, что акции компании включат в состав индекса MSCI Russia, это произойдет в конце августа.

До этого акции «Яндекса» показывали максимум в конце июня. Тогда ценная бумага торговалась по 3331,2 рубля за штуку. Это произошло после заявления президента России Владимира Путина о снижении налогов для IT-отрасли до минимума. Глава государства предложил бессрочно снизить страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а также понизить ставку налога на прибыль для представителей IT-отрасли с 20 до 3 процентов.