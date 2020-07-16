Названы любимые компании российских инвесторов

Портал для инвесторов Investing.com назвал любимые компании россиян, живущих в разных городах и вкладывающих свободные средства в акции. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Авторы изучили предпочтения жителей десяти городов, где торговля на фондовой бирже наиболее развита и распространена. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в число лидеров вошли Уфа, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Челябинск, Нижний Новгород и Самара.

Москвичи и петербуржцы предпочитают инвестировать в акции Сбербанка и «Газпрома». На третьем месте в Москве — «Яндекс», в Петербурге — Apple.

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Среди лидеров в Уфе — государственная энергетическая компания «Русгидро», золотодобывающая компания «Полюс» и Сбербанк, в Краснодаре — Сбербанк, «Газпром» и сеть продуктовых магазинов «Магнит».

Жители Екатеринбурга вкладываются в акции Сбербанка, «Аэрофлота» и «Газпрома», новосибирцы — в «Аэрофлот», Сбербанк и Coca-Cola. Казанцы предпочитают бумаги Сбербанка, американского интернет-гиганта Amazon и канадского производителя влажных салфеток Brand Marvel Worldwide Consumer Products Corporation.

В Челябинске первые три места по популярности занимают «Сургутнефтегаз», «Газпром» и «Магнит», в Нижнем Новгороде — Apple, Сбербанк и американский производитель программного обеспечения Adobe. В Самаре лидируют «Аэрофлот», «Магнит» и «Газпром».