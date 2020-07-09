Беспроигрышная стратегия игры на бирже перестала работать

Наиболее популярная стратегия игры на фондовой бирже, применявшаяся хедж-фондами и долгое время считавшаяся беспроигрышной, перестала работать, пишет Bloomberg. Инвесткомпания Lansdowne Partners вынуждена закрыть свой хедж-фонд из-за убыточности на фоне пандемии коронавируса.

Изначально хедж-фонды задумывались как средство заработка на волатильном (слишком переменчивом) рынке. Их основная стратегия заключается в распределении вложений между покупкой активов в надежде на рост и продажей (открытием коротких позиций) на случай падения.

Такой подход позволяет компенсировать частые колебания котировок: потери в одних позициях возмещаются прибылями в других. Однако в ситуации слишком сильного отклонения в одну из сторон стратегия дает сбой, поскольку убыток по одной из позиций оказывается непозволительно большим.

В обычной ситуации управляющие фондом успевают перекладываться из одних активов в другие и тем самым предотвращать потери. В нынешнем году сделать это было сложнее из-за панических настроений, охвативших многих инвесторов на фоне пандемии коронавируса.

С начала года американский рынок пережил два потрясения. Сначала, в марте, акции крупнейших компаний и главные индексы обрушились, из-за чего 87 процентов хедж-фондов, входящих в индекс Bloomberg, потерпели убытки. Затем рынок начал восстанавливаться, чему способствовали две причины: активная поддержка государства и сохраняющиеся низкие ставки, делающие непривлекательными вложения в облигации.

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В конце весны и начале лета биржевые индексы США демонстрировали уверенный рост, даже несмотря на продолжающуюся пандемию, взрыв безработицы и массовые протесты в защиту прав чернокожих. Аналитики ожидают, что в будущем рост продолжится, а значит сохранится перекос в сторону доходности длинных позиций и убыточности коротких.

Как частные, так и институциональные инвесторы все больше разочаровываются в хедж-фондах, видя в них не защиту от перепадов рынка, а еще более рискованные по сравнению с обычными инструменты для заработка. Примеру Lansdowne Partners готовится последовать инвесткомпания Sloane Robinson, объявившая о закрытии сразу двух фондов к концу года.

Вместе с тем, инвесторы пока не понимают, чем заменить хедж-фонды с их подходом, который принято было считать проверенным. «Если уж короткие позиции не помогают во время кризиса, то что вообще может помочь?» — задается вопросом основатель namic Beta Investments Эндрю Бир. Нынешнюю ситуацию он описывает как экзистенциальный кризис инвестирования.

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