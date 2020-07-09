Экономика
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Описана причина конфликта между задержанным Фургалом и убитыми бизнесменами
В Москве сотрудник ДПС с отверткой спас запертого в машине мужчину 
Оценены шансы задержанного Фургала избежать тюрьмы из-за сроков давности убийств
Найдены новые лекарства против коронавируса
Тренер Нурмагомедова высказался о возвращении бойца в октагон после смерти отца
В мире появится энергетический гигант нового типа
Лоза назвал КВН-щиков позором
В сети описали ужасные случаи во время секса
Названа альтернатива окрошке
Определены конкурирующие с отдыхом за рубежом туристические места в России
Новости партнеров

Беспроигрышная стратегия игры на бирже перестала работать

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Scott Heins / Getty Images

Наиболее популярная стратегия игры на фондовой бирже, применявшаяся хедж-фондами и долгое время считавшаяся беспроигрышной, перестала работать, пишет Bloomberg. Инвесткомпания Lansdowne Partners вынуждена закрыть свой хедж-фонд из-за убыточности на фоне пандемии коронавируса.

Изначально хедж-фонды задумывались как средство заработка на волатильном (слишком переменчивом) рынке. Их основная стратегия заключается в распределении вложений между покупкой активов в надежде на рост и продажей (открытием коротких позиций) на случай падения.

Такой подход позволяет компенсировать частые колебания котировок: потери в одних позициях возмещаются прибылями в других. Однако в ситуации слишком сильного отклонения в одну из сторон стратегия дает сбой, поскольку убыток по одной из позиций оказывается непозволительно большим.

В обычной ситуации управляющие фондом успевают перекладываться из одних активов в другие и тем самым предотвращать потери. В нынешнем году сделать это было сложнее из-за панических настроений, охвативших многих инвесторов на фоне пандемии коронавируса.

С начала года американский рынок пережил два потрясения. Сначала, в марте, акции крупнейших компаний и главные индексы обрушились, из-за чего 87 процентов хедж-фондов, входящих в индекс Bloomberg, потерпели убытки. Затем рынок начал восстанавливаться, чему способствовали две причины: активная поддержка государства и сохраняющиеся низкие ставки, делающие непривлекательными вложения в облигации.

В конце весны и начале лета биржевые индексы США демонстрировали уверенный рост, даже несмотря на продолжающуюся пандемию, взрыв безработицы и массовые протесты в защиту прав чернокожих. Аналитики ожидают, что в будущем рост продолжится, а значит сохранится перекос в сторону доходности длинных позиций и убыточности коротких.

Как частные, так и институциональные инвесторы все больше разочаровываются в хедж-фондах, видя в них не защиту от перепадов рынка, а еще более рискованные по сравнению с обычными инструменты для заработка. Примеру Lansdowne Partners готовится последовать инвесткомпания Sloane Robinson, объявившая о закрытии сразу двух фондов к концу года.

Вместе с тем, инвесторы пока не понимают, чем заменить хедж-фонды с их подходом, который принято было считать проверенным. «Если уж короткие позиции не помогают во время кризиса, то что вообще может помочь?» — задается вопросом основатель namic Beta Investments Эндрю Бир. Нынешнюю ситуацию он описывает как экзистенциальный кризис инвестирования.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как коронавирус изменит жизнь на Земле
Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
The Hottest Hedge-Fund Strategy Is Facing an Existential Crisis
Фондовому рынку США предсказали «ужасное» будущее
Шанс США увидели в «бездушии»
Другие материалы рубрики
Экономика00:02Сегодня

На мели

В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов
06:19Сегодня

В мире появится энергетический гигант нового типа

03:20Сегодня

Экономику Великобритании спасут за счет скидок в ресторанах

02:34Сегодня

Сотрудники крупнейшего авиаконцерна устроили протест из-за увольнений

Экономика14:58 6 июля
Дмитрий Мазепин

По закону RICO

Дмитрий Мазепин и руководство «Уралхима» могут понести солидарную ответственность
21:51 8 июля

В России восстановился потребительский спрос

20:33 8 июля

Российскому министру посоветовали быть самокритичнее

19:47 8 июля

Гонконг «отрежут» от доллара

Экономика00:03 2 июля

Продолжают заливать

Бензин в России постоянно дорожает. Почему так происходит и кто в этом виноват?
19:30 8 июля

Россияне на самоизоляции накупили секс-игрушек

19:08 8 июля

Мишустин рассказал о принятых для сохранения занятости мерах

18:58 8 июля

Китай обвинили в ограблении США

Россия
«Флирт, кокетство и половая распущенность»
 
«Мой ребенок медленно умирает»
Отец отдаст свою почку сыну, но без дорогих лекарств она не приживется. Нужна ваша помощь
В России подвели итоги голосования по Конституции. 77,92 процента — за поправки
В стране изменят Основной закон. Этого пожелали большинство россиян
«Ребенок в изоляторе, не время отсиживаться дома»
Россиянка решила поддержать обвиненную в порнографии художницу, но сама оказалась за решеткой
Все материалы
Мир
США назвали действия Китая в Гонконге аннексией
«Женщины стоят на нижних ступеньках»
Японок заставляют рожать детей на благо страны. Но из-за этого они только страдают
В Турции рассказали о своем праве переделать собор Святой Софии в мечеть
Возле границ России объявили тревогу из-за бубонной чумы
Смертельное заболевание распространяется в Китае и Монголии
Названы сроки начала аннексии палестинских территорий Израилем
Поправить по вкусу
Китайские законы, бегство населения и упадок. Что ждет Гонконг после потери автономии?
В Вене после убийства чеченского блогера прошли акции протеста
Все материалы
Бывший СССР
ВОЗ поможет запретившей слово «коронавирус» Туркмении бороться с коронавирусом
«Вжарить надо»
Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести?
На Украине задумались над вводом миротворцев ОБСЕ в Донбасс
На Украине оценили заявление ВМС о подготовке к войне с Россией
«Я посылал надежных людей с автоматами»
Лукашенко правит Белоруссией уже 25 лет. Как он укреплял свою власть и что стало с его соперниками?
Белорусам пояснили причины жестких задержаний на акциях протеста
«Аварии происходили регулярно»
 
Все материалы
Экономика
Промышленность в России продолжила падать
Подсчитаны потери экономики от ожирения работников
На мели
В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов
Баржа для достройки «Северного потока-2» пришла в воды Дании
Не верой единой
Доллар захватил мир и стал главной валютой планеты. 200 лет назад его ни во что не ставили
«Звезда» получила международную лицензию на строительство СПГ-газовозов
Все материалы
Силовые структуры
Следователи пришли с обыском на дачу генерала МВД
Иван Сафронов«На Лубянке перегрелись на солнце»
ФСБ задержала бывшего журналиста за госизмену. Его обвиняют в передаче НАТО российских секретов
ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ задержала в Крыму главарей не совершившей ни одного теракта организации
ФСБ задержала советника главы Роскосмоса
Бывшего журналиста заподозрили в госизмене. Он написал про продажу Су-35 Египту и вызвал гнев США
Материалы дела задержанного советника главы «Роскосмоса» засекретили
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта опасность антисептиков
«Бессмысленное, нерусское название Москва»
Как и зачем советская власть давала новые имена городам по всей стране
Названо новое преимущество вакцины от коронавируса
Пылающий полуостров
Как война в Корее едва не поставила мир на грань ядерной катастрофы
Зафиксировано катастрофическое усиление жары по всей Земле
Постапокалипсис сегодня
 
Отказ от «Украины» объяснили отсутствием у России авианосцев
Все материалы
Спорт
«Спартак» нашел нового генерального директора
Петр ЯнБеспощадное наслаждение
UFC решил устроить фестиваль насилия на острове. У России появится еще один чемпион?
Валуев высказался о желании российских легкоатлетов выступать за другие страны
Джейми ВардиЛисы и дьяволы
Варди забивает юбилейный гол, а «Манчестер Юнайтед» разрывает соперника — главные события тура АПЛ
Российский боец MMA извинился и рассказал об уважении к Кадырову
«Все, что мне нравится, — еда, драки и секс»
Боец UFC оставил спорт и стал порноактером. Но сел пожизненно за побои и изнасилование подруги
ВФЛА пригрозила судом международной ассоциации
Все материалы
Культура
Что мы там не видели
Поющие рыбаки, абсурд и Россия без геев: над чем шутит голливудская комедия про «Евровидение»
«Они стараются угождать старшим по рангу»
Вертикаль власти, гигиена и поддержка: чем обезьяны отличаются от людей
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
Режиссер получил три года условно
Все материалы
Интернет и СМИ
В Интерполе рассказали о замалчивании киберпреступлений
«Ваня искренне хотел, чтобы даже у Рогозина получилось»
Бывшего журналиста обвиняют в передаче НАТО российских тайн. Что об этом думают его коллеги
На YouTube зафиксировали резкий рост дизлайков
Темный лорд
Русскоязычный хакер держит в страхе весь мир и зарабатывает миллионы. Кто он и как это ему удается?
Петра Верзилова задержали после эфира на «Эхе Москвы»
«Человек, которому было скучно»
Эротика на фоне фотообоев и грязных подворотен — Россия глазами русского философа
Доступ к слежке за москвичами выставили на продажу
Все материалы
Ценности
45-летняя Дрю Бэрримор раскрыла секрет стройного тела как в 20 лет
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»
Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
Жених подарил невесте кольцо со своим именем и прослыл эгоистом
Франклин Рузвельт с личной секретаршей Мисси Леханд и женой Элеонорой РузвельтАмериканский любимец Сталина
Как президент США рассекал на яхтах и заводил любовниц, но народ его все равно любил
Модель снялась без макияжа на 55-летие и призналась в страхе перед старостью
Ким КардашьянОт бедра
Брюки клеш обожали во всем мире и презирали в СССР. Почему они вернулись в моду?
Ким Кардашьян примерила роль первой леди США
Все материалы
Путешествия
Предсказана дата наступления окончательной нехватки мест на курортах Кубани
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Раскрыто отношение россиян к стоимости отдыха на отечественных курортах
Стали известны самые желанные места для путешествий среди россиян
В небе над Россией едва не столкнулись два пассажирских самолета
Лайнеры чудом избежали катастрофы. Что известно об инциденте?
Отдых в России оказался слишком дорогим для россиян
Все материалы
Из жизни
Огромная рыба выбросила за борт двух рыбаков
Раскрыт рецепт любимого блюда принцев Гарри и Уильяма
Грибы проросли сквозь асфальт на российской дороге
Огромная летучая мышь с полутораметровыми крыльями напугала людей
«Многие считают, что стране нужен лидер вроде Путина»
История россиянки о жизни во Франции
Все материалы
В России изменят внешний вид водительских удостоверений
Электрический купе-кроссовер Audi Q4 Sportback: все подробности
Все, что нужно знать о новом 306-сильном вседорожнике на батарейках прямо сейчас
В Сети начали собирать фотографии Toyota Camry в «затруднительном положении»
Тест 407-сильного (и очень дорогого) гибрида Volvo XC60
Знакомимся с самым дорогим, мощным и экономичным Volvo XC60 — T8 TwinEngine
Экс-глава Nissan заплатил за побег из Японии почти миллион долларов
Тест Genesis G70 после микрообновления
Разглядываем трехмерную приборную панель корейского премиального седана
Увернувшуюся от летящего колеса Tesla на автопилоте засняли на видео
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
В музее Саратова провели три выставки с технологией дополненной реальности
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
В Сахалинской области установят более тысячи мусорных евроконтейнеров
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
Долги российского бизнеса в размере 2,3 триллиона рублей реструктурировали
Все материалы