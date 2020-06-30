Московская биржа запустит торговлю нефтью по отрицательным ценам

Московская биржа с 6 июля запустит функционал поддержки торговли фьючерсами на нефть по отрицательным ценам, говорится в сообщении на сайте площадки.

Тестирование нового режима проводится с 26 мая. Отмечается, что на первом этапе возможность торговли по отрицательным ценам будет распространяться только на два инструмента срочного рынка: фьючерсы на природный газ и на нефть американской марки Light Sweet Crude Oil (более известна как WTI).

Предоставление возможности торговли по отрицательным ценам обсуждалось руководством биржи и комитетом по срочному рынку после того, как 20 апреля цена расчетных фьючерсов на WTI, являющихся «зеркальными» для поставочных контрактов, торгуемых на нью-йоркской бирже NYMEX, впервые в истории опустилась ниже нуля.

При этом биржа остановила торги на отметки 8,84 доллара за баррель и впоследствии установила цену экспирации в минус 37,63 доллара за баррель. Это решение привело к многомиллионным убыткам трейдеров, многие из которых покупали контракты незадолго до остановки торгов.

Совокупный убыток торговцев оценивается в миллиард рублей. В начале июня они подали в отношении Московской биржи два коллективных иска о компенсации ущерба.

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