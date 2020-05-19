Возможность повторения отрицательных цен на нефть оценили

Аналитики оценили возможность повторения отрицательных цен на нефть в мае 2020 года и сочли такой сценарий маловероятным. Об этом пишет Bloomberg.

Цены на нефть обрушились в начале 2020 года на фоне снижения спроса из-за коронавируса, развала сделки ОПЕК+ и переполненности мировых нефтехранилищ. В результате американская нефтяная смесь WTI поставила рекорд отрицательной стоимости 20 апреля в последний день торгов майским фьючерсом. Тогда цена на сырье опускалась до минус 40 долларов за баррель.

Однако в мае со вступлением в силу нового соглашения ОПЕК+ и восстановлением спроса со стороны Китая до почти докризисного уровня ситуация на рынке нефти начала меняться в позитивную сторону. В результате 19 мая, в последний день торгов июньским контрактом, признаков паники и грядущего обрушения цен ниже нуля не наблюдается. Стоимость WTI непрерывно растет с 14 мая, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

«Судя по сумме открытых позиций (количеству действующих срочных контрактов, расчет по которым не был произведен — прим. "Ленты.ру") по июньским фьючерсам относительно более поздних месяцев и ситуации с нефтехранилищами, которые больше не переполнены до краев, повторение падения стоимости WTI до почти минус 40 долларов маловероятно», — пишет агентство.

Аналитики отмечают, что на восстановление цен на нефть повлиял не только рост спроса со стороны Китая, но также постепенное снятие ограничений, введенных из-за пандемии другими государствами и позитивные настроения, связанные с информацией об успехе испытания вакцины от коронавируса, разработанной компанией Moderna.

Стоимость июньского фьючерса на нефть WTI на Лондонской бирже ICE упала в ходе торгов 19 мая на 0,1 процента к 13:24 по московскому времени, до 31,6 доллара за баррель. Стоимость июльского контракта на эталонную смесь Brent опустилась на 0,4 процента, до 34,7 доллара за баррель.

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